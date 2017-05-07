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Мирча Луческу: после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством

Главный тренер "Зенита" Мирча Луческу после поражения от "Терека" со счётом 0:1 в домашнем матче 27-го тура РФПЛ поделился впечатлениями от игры.

"Очень специфический год, наверное, самый сложный для меня. Мы потеряли важных игроков. Меня много критикуют, но после того, как "Зенит" вышел на первое место, у нас стали возникать проблемы с судейством. Плюс газон. На таком безобразном поле было проще защищаться, чем создавать моменты. Тем не менее мы владели преимуществом, создавали моменты. У соперника ничего не было, кроме одного момента, который реализовал Мбенге. Они отбивались и мешали нам играть. Такое в футболе бывает. Сегодня я не мог предъявить ни одной претензии игрокам. Они полностью отдавались игре. Считаю, наш футбол имеет перспективу.

Считаю ли правильным продолжить работу, если "Зенит" не попадёт в Лигу чемпионов? Не хотелось бы об этом сейчас думать. Осталось три игры. Постараемся сделать это и пробиться в Лигу чемпионов, а потом совместно с руководством проанализируем ситуацию и сделаем выводы. Я пытался привить команде другой футбол, остроатакующий, комбинационнный, но чего-то не хватило. Я недоволен сезоном. Я прошу прощения у болельщиков "Зенита" за результат сегодня и во всём сезоне. Вы, наверное, ждёте и ждали намного большего", - цитирует Луческу "Чемпионат.сом".
Теги: Зенит Луческу
Сегодня, 23:05
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№19 Написал: casabl (Сегодня, 23:22) #
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Румын с мюллером просрали бабки.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015
№18 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Соси.. соси зенит соси!! И когда эти упыри были первыми в этом чемпионате? Умора румынская joy


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№17 Написал: veronikakon_na московская область (Сегодня, 23:20) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Халк,спасибо мы гуляем
Регистрация: 6.10.2011
№16 Написал: Eric Cantona Оренбург (Сегодня, 23:18) #
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online

уймите болезного


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"Нет предела человеческой мерзости" Светоч
Регистрация: 26.04.2017
№15 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 23:16) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Если посмотреть со стороны, то именно Луческу и есть проблема Зенита. Уверен, что с другим тренером результаты были бы иные. Гоните цыгана и игрочков типа Кокорина и будет и остроатакующий футбол и все остальное
Регистрация: 23.03.2016
№14 Написал: nnn69 (Сегодня, 23:15) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Пшел, отсюда, плачущий цыган, не мешай праздновать


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Любая сплетня есть просто сплетня, а сплетня, кем-либо повторяемая, невольно становится отвратительной клеветой
Регистрация: 13.03.2009
№13 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:14) #
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online

А с головой у вас проблем не появилось???
Регистрация: 3.03.2007
№12 Написал: fd65 (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уберите же наконец этого нытика с новостных лент.... Зае#ал уже в конец.... Никакого достинства и порядочности. Был высокого мнения об этом специалисте до прихода в РФПЛ. А по итогу оказался цыганом, обычным цыганом.....
Регистрация: 3.12.2016
№11 Написал: garry topor город-герой Москва (Сегодня, 23:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Когда этот осел был на первом месте? Может он имел в виду ЧМ Украины 2014?
Регистрация: 26.06.2008
№10 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Перелистал потурно таблицу на сайте РФПЛ. В этом сезоне Зенит ни разу не был на первом месте. Шо цыган несёт?


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Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№9 Написал: Халк Санкт-Петербург (Сегодня, 23:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
очень хочется, что бы он уже закрыл рот и не позорил Петербург
проигрывают все, и поражения надо уметь принимать достойно!!!!
и победа даже не в том что нет результата, а втом что нет игры. причем весной ее нет вообще. какой там остро атакующий футбол....

Спартак с победой! по белому завидую вам сегодня. представляю какие сейчас эмоции!
Регистрация: 25.12.2016
№8 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 23:12) #
  • +1
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online

Black Fox,

Это точно. Я валяюсь - восьмой десяток стартовал давно, с анализами ( а не только с анализом происходящего на поле) тоже плохо... Но так хочется заработать на старость... и ведь мир не без добрых людей в России, да ? Столько в "Зените" и около хлопцев с дырявыми карманами, сосущими денежки "народные", что диву даешься, почему при отсутствие результата, руководство Газпрома еще не разогнало эту бригаду "супер-менеджеров", утопивших большой клуб в ДЕРЬМЕ.. Хочется чтобы автор передал сие обращение боссам Газпрома. Господин Миллер ! Вас устраивает подобное положение "Зенита" в чемпионате два года подряд и беспросветные выступления в Европе ? Или Вы опять будете подбирать на "роль" главного по зарабатыванию бабла "народного достояния" (т.е. народа), забугорное медийное лицо ??? У Вас есть ОДИН и правильный выход (пока не поздно) - пригласить в клуб Бердыева ( и лучше с Сарсанией, уже работавшем в клубе), ТРЕНИРУЮЩЕГО ради того, чтобы доказать ВСЕМ "врагам", что он способен на большее, чем обыгрывать "Барсу" с "Баварией" и "Атлетико" с "Челси в группах и плей-оф, но и завоевывать еврокубковые трофеи... не гоняющегося за легкими и большими деньгами, за коими приходят в Питер НИКАКИЕ Лучески и Боаши.. Бердыев будет работать на результат без нытья и шараханий - ему есть что доказывать... было бы стабильное финансирование и нормальные условия для работы. И будет "Зенит" вечным чемпионом и добудет действительное уважение в Европе, коего через край имеет сам ТРЕНЕР Бердыев (вспомните теплые отношения его с Моуриньо, Семионе, Гвардиолой и Анчелотти.. И будет на питерской земле счастье ! Ну стыдно уже, ей богу - вся Страна смеется над некогда уважаемой командой. Включайте мозги, уважаемые члены попечителей и спонсоров... пока Ростовские боссы ищут спонсоров для клуба. Глядишь и ЛЕ выиграем по весне будущей, раз с ЛЧ ВНОВЬ пролетели. Ждем...с
Регистрация: 25.02.2017
№7 Написал: Распутин (Сегодня, 23:11) #
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убожество цЫганское....
Регистрация: 2.04.2017
№6 Написал: syamtomov г. Мурманск (Сегодня, 23:10) #
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Браво, ЦЫГАН!!!
Жги дальше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!! laughing laughing joy
Регистрация: 6.08.2008
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:09) #
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А-ха-ха-хааааааа)))
Регистрация: 26.08.2010
№4 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 23:09) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
После того как в зените появился плаческу,у зенита сразу появились проблемы....
Регистрация: 30.07.2014
№3 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:09) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда зенит вышел на 1 место?))он максимум был 2
Регистрация: 27.04.2017
№2 Написал: garford (Сегодня, 23:08) #
  • +1
  •  (7)

Господи, как он надоел со своим нытьём, поучись у Карреры, ни разу про судейство.
Регистрация: 5.07.2016
№1 Написал: Black Fox (Сегодня, 23:07) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
С игрой появились проблемы. И с тренером.


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"Нам подсуживают" - Евгений Кафельников, болельщик Спартака.
Регистрация: 31.10.2010
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