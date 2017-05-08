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Алексей Никитин: Москалев раздавал карточки направо и налево
Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал итоги матча чемпионата России, где его команда встречалась с "Рубином" (1:2).
- Проиграли – значит где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра. Осталось ли какое-то недовольстве решением главного арбитра? По горячим следам – осталось. Возможно даже не пенальти, который он (Владимир Москалев – гл. арбитр встречи – прим.) поставил, а более мелкие моменты, фолы, которые, как нам показалось, что их не было.
- Сегодня было много желтых карточек, а именно 9 на обе команды. Они по делу?
- Связываю с тем, что судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять.
mkset.ru
- Проиграли – значит где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра. Осталось ли какое-то недовольстве решением главного арбитра? По горячим следам – осталось. Возможно даже не пенальти, который он (Владимир Москалев – гл. арбитр встречи – прим.) поставил, а более мелкие моменты, фолы, которые, как нам показалось, что их не было.
- Сегодня было много желтых карточек, а именно 9 на обе команды. Они по делу?
- Связываю с тем, что судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять.
mkset.ru
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