Алексей Никитин: Москалев раздавал карточки направо и налево

Защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал итоги матча чемпионата России, где его команда встречалась с "Рубином" (1:2).- Проиграли – значит где-то не дотерпели, не реализовали моменты, а так в целом была равная игра. Осталось ли какое-то недовольстве решением главного арбитра? По горячим следам – осталось. Возможно даже не пенальти, который он (Владимир Москалев – гл. арбитр встречи – прим.) поставил, а более мелкие моменты, фолы, которые, как нам показалось, что их не было.- Связываю с тем, что судья так поставил – раздавал направо, налево. Из них можно было максимум две или три давать, а он дал девять.