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СМИ: судьбу Мигеля Данни в "Зените" решит новый тренер

Руководство "Зенита" не будет принимать решение о продлении контракта с полузащитником Мигелем Данни до тех пор, пока не определится с кандидатурой нового главного тренера, сообщает ФАН.

Португальский футболист пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый главный тренер. Отмечается также, что в ходе бесед с представителями потенциальных кандидатов вопрос продления контракта с 33-летним полузащитником не поднимался.
Теги: Данни Зенит
Сегодня, 17:02
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№43 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
беги Мигель беги, уж лучше в родное Динамо


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"Спартак - чемпион!!!"
Регистрация: 26.10.2016
№42 Написал: vertel латвия (Сегодня, 19:08) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Городовой Россия (Сегодня, 17:09) #
online
Болеет за:
«Зенит»
Лучше бы судьбу Эрнани и Кокоши решили.
.
Настоящий неадекват во всей красе! Он толком не видел, что можно ждать от Эрнани(впрочем, как и от Молло), поскольку тот провёл мало времени на поле, он не знает, что был в ПЛ один такой игрок Маркос Рохо, которого не ценили в одном клубе, а он даже не знает, в каком топ клубе теперь играет этот игрок. Он так и не понял, что Кокорин российский игрок с паспортом, который играет не на своём месте, да ещё единственный в команде, обладающий поставленным ударом с обеих ног и которому нормальный тренер должен найти правильное место на поле, чтобы он приносил максимум пользы команде или продавать в другую команду к другому тренеру. И совсем странно, что этот неадекват упомянул только этих двух, забыв о Данни, хорошем игроке в прошлом, но года и травмы берут своё, он своими обрезами уже привёз два гола, забыв о Жулиано, который хороший игрок, но в одиночку ничего решить не может, а отсутствие поставленного удара у атакующего полузащитника нивелирует другие его немногочисленные плюсы, забыв об игроках средненького уровня Маурисио и Маке, забыв о Джорджевиче, который так и не заиграл на новом уровне(да и имел мало игрового времени), забыв о резко сдавшем после ухода Витцеля Х.Гарсии. И это не говоря ещё об игроках с паспортом, без которых не обойтись. Но не могу не упомянуть, что чем держать Дзюбу, распиаренного в своё время Шатова, постаревшего Жиркова и "деревянного" Смольникова, которому Иванович в одном из эпизодов во втором тайме с Тереком, показал, как должен играть крайний защитник, дойдя до лицевой линии, сумев обвести по пути нескольких соперников, лучше начать привлекать своих воспитанников и поверьте, например, А.Евсеев вместо Шатова смотрелся бы не хуже. А ещё лучше, конечно, нужно, чтобы на месте упомянутых легионеров, были бы игроки выше классом.
Регистрация: 13.11.2009
№41 Написал: Лесовод Никольское (Сегодня, 19:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: cerberspb
если с Данни контракт не продлевать, то всех остальных можно уже сейчас поганой метлой гнать!

истину глаголешь,двуглавый мой


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луческу в кибитку и домой
Регистрация: 26.10.2016
№40 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 18:54) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.

Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.

витя-иплан-передаст из опочки.. что это сейчас было?


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!
Регистрация: 22.05.2015
№39 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:46) #
  • -3
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online

Цитата: Бриг
.вот новый придет порядок наведет

Бендера? laughing То-то Толик-АТО будет рад!


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№38 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 18:44) #
  • -2
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Болеет за:
«Спартак»
]Октябрьский суд Мурманска осудил директора ООО «Зенит» Виктора Клочко за то, что он причинил государству ущерб в 126 млн рублей, выполняя работы в рамках гособоронзаказа по ремонту и сервисному обслуживанию кораблей Северного флота без лицензии

так вот оно что?..вот где СОБАКА порылась?
Регистрация: 6.09.2013
№37 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:42) #
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Цитата: Бриг
Странно и новый тренер не пришел..а Мигель как на произвол судьбы..вот новый придет порядок наведет


Нужно Мигелю на пару с Кержаковым сделать прощальный матч, а не ждать пока на записанных носилках с поля выносить будут.
Регистрация: 17.04.2017
№36 Написал: grisha (Сегодня, 18:39) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: leopold366
Данни в команде, это традиции победителей.

Херня сопливая
В команде должны быть победители, а не прошлые заслуги
Регистрация: 19.04.2017
№35 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 18:39) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sidhe
Цитата: Visio
Это традиции такие в команде?

В вашей? У БЫСТРОВА УКРАЛИ 130 ТЫСЯЧ Деньги пропали из бани на базе в Удельной stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_closed_eyes
Все ворье и все крысы собрались под колонной!

У Быстрова кто деньги украл Шлюба? Воспитанник Спортага? А Быстрик сам тебе об ентой рассказал или ты там был вместе со Шлюбой на шухере стоял в бане?
Регистрация: 17.05.2015
№34 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 18:36) #
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Надеюсь, новый тренер будет хорошим психологом. Данни в команде, это традиции победителей.
Регистрация: 21.04.2009
№33 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:34) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: scorpion 69
пля уроды долбаные в натуре сидят что в клубе что в газмясе Мигель пользуется таким авторитетом что все перед ним просто сявки и это правильно,не каждому игроку дано пройти через такое и опять возвращаться и играть в полную силу(а не как эти чмошники эрнани кокса и кое кто еще)


Ну прямо Мигель в законе блин. Что его теперь на носилках с больнички выносить раз коленка болит?
Регистрация: 17.04.2017
№32 Написал: grisha (Сегодня, 18:32) #
  • -1
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online

Цитата: suvirinimas
Жду чтобы новый тренер отправил куда подальше из Зенита бездарного футболиста -Дзюбу

Что бы ЗЕНИТ переименовали в свиное рыло ?
Жди!
Регистрация: 19.04.2017
№31 Написал: Сибирячок (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Цитата: Sokrates
Попробуйте поставить технику спартаковскому воспитаннику Дзюбе. blush

А когда вы его манили, про его технику не знали? Про его еблантейский язык тоже не слышали? Вы его до сих пор отмываете языками от шлейфа скандалов и воровских замашек. Он вам чемпионат просрал, а блессинги, утекаи и лисы до сих пор на руках носят. Вы его КАПИТАНОМ сделали и ни единого слова от иуд с Виража не прозвучало. Дак хуле вы на Спартак киваете? Его воспитание - это не Спартак, это его папа и мама.

Но вам же поxyй.....вот и хавайте. Он ваш плоть от плоти. Ему голубая футболка как кожа. Его нутро голубее неба. Ах да, кровь тоже голубая, цесаревич хуев...


--------------------
На всю страну в эфир вещая
И глядя на позор-газон,
Резвее всех Орлов Геннадий
Признал: Спартак то Чемпион!!!
Регистрация: 17.10.2016
№30 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:28) #
  • -1
  •  (5)
online

Жду чтобы новый тренер отправил куда подальше из Зенита бездарного футболиста -Дзюбу. Только после этого Зенит может рассчитывать на чемпионство.
Регистрация: 9.02.2014
№29 Написал: Бриг (Сегодня, 18:27) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Странно и новый тренер не пришел..а Мигель как на произвол судьбы..вот новый придет порядок наведет
Регистрация: 21.11.2016
№28 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: rubschik
Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.

Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.

То-то вы понабрали в этом году"нормальных игроков", которые почти все полируют лавку, хорошие то наоборот от вас ушли, не выдержав атмосферы Дзюбоизма-Кокоринизма.
Регистрация: 20.03.2014
№27 Написал: Sidhe (Сегодня, 18:14) #
  • -2
  •  (6)
online

Цитата: prime
Ээээ дайте луческу поработать

Так он и не собирается уходить, а на хотелки бомжей всем насрать - Газпром денег не дает, а у Плаческу еще год контракта и охерительные отступные laughing
А немытые могут хотеть хоть вновь выиграть ЛЧ, раньше не выигрывали, но раньше тоже о-очень хотели laughing Отбивальщики 100 миллионов, культурасты подколонные laughing


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№26 Написал: Ssakoll2 Столица Российской Империи (Сегодня, 18:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Как и судьбу остальных. Давайте про каждого игрока по новости.))
Регистрация: 28.01.2016
№25 Написал: Barmaley (Сегодня, 18:07) #
  • +1
  •  (3)

Цитата: anonymous
единственный стоящий игрок в Зените, на года 2 точно надо оставить

Быть стоящим игроком в команде недостаточно. Надо еще и играть выходить постоянно и забивать голы. К сожалению Данни слишком много болеет последнее время, а стоящих на лавке Зенита хоть пруд пруди. Взять хотя бы Кержакова с Новосельцевым или дубину стоеросовую Нету. К сожалению Данни полностью обрусел и португальской игры у него явно не просматривается. Не будет он со своей больной коленкой рубиться как Глушаков например. Такой же и Широков был, отбирать не мое дело , я творец на поле. Нужен молодой тренер с крепким характером, который разгонит этот балаган и создаст конкурентоспособную команду. Луческу надо торжественно проводить на пенсию с почетом.
Регистрация: 17.04.2017
№24 Написал: scorpion 69 колпино (Сегодня, 18:07) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
пля уроды долбаные в натуре сидят что в клубе что в газмясе Мигель пользуется таким авторитетом что все перед ним просто сявки и это правильно,не каждому игроку дано пройти через такое и опять возвращаться и играть в полную силу(а не как эти чмошники эрнани кокса и кое кто еще)
Регистрация: 3.02.2011
№23 Написал: Cheese1156 Москва (Сегодня, 17:59) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Ювентус»
Что в Зените будет новый тренер (шучу)?
Регистрация: 17.03.2017
№22 Написал: prime Пенза (Сегодня, 17:59) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Ээээ дайте луческу поработать
Регистрация: 2.08.2009
№21 Написал: rubschik 60RUS (Сегодня, 17:54) #
  • -9
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.

Цитата: SHIGA
он в одиночестве на своем горбу тащит зенит в еврокубки.. и ему еще так

Дани, посылай этот гнойник на три буквы.. и переходи в более достойный клуб..где тебя будут ценить..
п.с был бы помоложе и без того количества травм.. Спартак бы с радостью тебя принял

В ваш свинарник ни один нормальный игрок не перейдет.разве что за очень огромные деньги.перейти в спартак это значит поставить крест на карьере Играть и смотреть как на тебя в европе болельщики пальцем показывают и смеются от того какое жалкое подобие команды к ним приехало мало кто захочет.Ну разве только тот для кого на первом месте деньги на этот позор согласться.


--------------------
"Гуд-бай, Америка-о ! ...нас так долго учили
любить твои запретные плоды.."
Регистрация: 29.11.2009
№20 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Visio
Цитата: МАРТ
Цитата: Visio
Это понятно, но Данни настоящий капитан. Не то что Шлюба

.а кто это Шлюба?...Шатов ?

Шлюба это тот кого вы постоянно помоями обливаете, хотя забываете, что это Ваш кровный воспитанник, и все что из него сейчас лезет и до этого лезло, все это не отемлеммая часть народной команды по имени Спорток. Постоянно вспоминаете что он по карманам крысятничал. Это традиции такие в команде?Или его этому научили с малых лет в дюсш Спорток?

..ты мО ло лЕтний дурачок...из зЮни?..
Регистрация: 6.09.2013
№19 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:39) #
  • -4
  •  (8)
online

Цитата: Visio
Это традиции такие в команде?

В вашей? У БЫСТРОВА УКРАЛИ 130 ТЫСЯЧ Деньги пропали из бани на базе в Удельной stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_closed_eyes stuck_out_tongue_closed_eyes
Все ворье и все крысы собрались под колонной!


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№18 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 17:37) #
  • +5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
если с Данни контракт не продлевать, то всех остальных можно уже сейчас поганой метлой гнать!
Регистрация: 10.07.2009
№17 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:37) #
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Visio
Шлюба это тот кого вы постоянно помоями обливаете

Ну ты ему морду-то ототри и покажи, который это? А то у вас там все в дерьме, хрен отличишь одного от другого stuck_out_tongue_closed_eyes


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№16 Написал: Visio Санкт-Петербург (Сегодня, 17:33) #
  • -3
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: МАРТ
Цитата: Visio
Это понятно, но Данни настоящий капитан. Не то что Шлюба

.а кто это Шлюба?...Шатов ?

Шлюба это тот кого вы постоянно помоями обливаете, хотя забываете, что это Ваш кровный воспитанник, и все что из него сейчас лезет и до этого лезло, все это не отемлеммая часть народной команды по имени Спорток. Постоянно вспоминаете что он по карманам крысятничал. Это традиции такие в команде?Или его этому научили с малых лет в дюсш Спорток?
Регистрация: 17.05.2015
№15 Написал: GS Москва (Сегодня, 17:29) #
  • +3
  •  (5)
online

Цитата: Sokrates
Технику юношам ставят.

Я это и имел в виду. Надо понимать, Данни человек не бедный и не будет запредельную ЗП требовать, тем паче, что у него детишки в школе подрастают.

Цитата: Sokrates
Попробуйте поставить технику спартаковскому воспитаннику Дзюбе.

Дзюба, когда в основе начал появляться, вполне техничным и бегучим для ЦН был.
Но потом занялся единоборствами, потяжелел и проэволюционировал в толкающегося столба.
Регистрация: 22.09.2009
№14 Написал: Sidhe (Сегодня, 17:24) #
  • +3
  •  (9)
online

Цитата: Смотрящий
Если не Данни, то кто?

Ну... Кто его не знает? Стиляга из Москвы! laughing Который за титулами уехал stuck_out_tongue_closed_eyes


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Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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