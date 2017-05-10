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СМИ: судьбу Мигеля Данни в "Зените" решит новый тренер
Руководство "Зенита" не будет принимать решение о продлении контракта с полузащитником Мигелем Данни до тех пор, пока не определится с кандидатурой нового главного тренера, сообщает ФАН.
Португальский футболист пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый главный тренер. Отмечается также, что в ходе бесед с представителями потенциальных кандидатов вопрос продления контракта с 33-летним полузащитником не поднимался.
Португальский футболист пользуется большим уважением со стороны руководителей клуба, однако прерогативой кадровых решений в команде будет обладать новый главный тренер. Отмечается также, что в ходе бесед с представителями потенциальных кандидатов вопрос продления контракта с 33-летним полузащитником не поднимался.
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