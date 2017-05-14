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Мануэл Фернандеш: я не ухожу из "Локомотива", мне тут хорошо
Полузащитник "Локомотива" Мануэл Фернандеш заявил, что не намерен покидать московский клуб.
"После завоевания Кубка России для "Локомотива" важно добиваться побед и дальше. Впереди два матча, которые должны закончиться двумя победами. Готов ли «Локомотив» к еврокубкам? Сейчас рано об этом говорить. У нас впереди лето, подготовка, кто-то придёт, кто-то уйдёт.
Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе "Локо". Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо", — цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
"После завоевания Кубка России для "Локомотива" важно добиваться побед и дальше. Впереди два матча, которые должны закончиться двумя победами. Готов ли «Локомотив» к еврокубкам? Сейчас рано об этом говорить. У нас впереди лето, подготовка, кто-то придёт, кто-то уйдёт.
Что касается меня, то я не собираюсь уходить из клуба летом. Все мои мысли о том, чтобы достойно закончить чемпионат и готовиться к следующему сезону в составе "Локо". Могу сказать нашим болельщикам, что никуда не ухожу. Мне тут хорошо", — цитирует Фернандеша "Чемпионат.сом".
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