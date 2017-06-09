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Виталий Мутко: кто будет на футбол ходить, если матч "Спартак" - ЦСКА ставят на декабрь?
Вице-премьер, глава РФС Виталий Мутко заявил, что его задача - вернуть доверие к спорту.
"Моя цель - стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объемом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь - нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда переходили на осень-весна, задачу ставили синхронизировать с европейским календарем. А потом делается все наоборот! В чем смысл? Если в декабре будет проводиться топовый матч. Кто будет на футбол ходить?
Понимаете, в этом вопросе много зависит от ситуации. Понятно, идет давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны, там команда выше 13-го места не поднимается, а полный стадион собирает. У нее есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище.
Наша задача - вернуть доверие к виду спорта. Я иногда думаю: "Неужели наш предел 15 тысяч?". Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать. Галицкий пришел, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня - уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чем смысл работы? Зачем?", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
"Моя цель - стабилизировать ситуацию, наделить каждый субъект объемом полномочий и ответственности. Например, РФПЛ составляет календарь - нужно, чтобы они подходили к этому ответственно. Когда переходили на осень-весна, задачу ставили синхронизировать с европейским календарем. А потом делается все наоборот! В чем смысл? Если в декабре будет проводиться топовый матч. Кто будет на футбол ходить?
Понимаете, в этом вопросе много зависит от ситуации. Понятно, идет давление на сборную, на тренера. Устанешь от такого. Я смотрю на другие страны, там команда выше 13-го места не поднимается, а полный стадион собирает. У нее есть понятная философия, люди понимают, во что они играют, какие перед ними цели. Поэтому там футбол воспринимается как зрелище.
Наша задача - вернуть доверие к виду спорта. Я иногда думаю: "Неужели наш предел 15 тысяч?". Сейчас у нас есть уникальная возможность поднять интерес к футболу. Я все это вижу, читаю. Критикуют, что, мол, стадионы строят, а они потом простаивать станут. Так надо работать. Галицкий пришел, сначала к нему по три тысячи приходило, а сегодня - уже по двадцать. Это труд. А можно не работать. Я не буду называть имени, но недавно прочитал интервью президента одного клуба. Ему пять миллиардов спонсор отпускает, в чем смысл работы? Зачем?", - цитирует Мутко "Спорт-Экспресс".
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