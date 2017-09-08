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Массимо Каррера: премию за чемпионство миллион евро тратить не буду, оставлю дочерям

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что оставит премию за чемпионство своим дочерям. Сумму в 1 миллион евро итальянцу выписал владелец клуба Леонид Федун.

– Это была премия, которую мне выписал лично Федун. Я спросил тогда: "А для штаба?", – на что он ответил: "Это для тебя, но, если хочешь, поделись". В прошлом году в штабе было три человека, я поговорил с ними на эту тему. Поделиться удалось буквально две недели назад, потому что все были в разъездах. Я мог бы не делать этого, потому что штаб по контракту свою премию все равно получил, но посчитал нужным все же отблагодарить их таким образом.

– На что потратите свою премию?

– Я тратить не планирую, оставлю для дочерей.

"Чемпионат.сом"
Теги: Каррера Федун Спартак
Сегодня, 21:06
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