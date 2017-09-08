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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Массимо Каррера: будь у меня 300 миллионов, я бы сказал: "Купите мне Смолова и Неймара впридачу!" (10)
Массимо Каррера: премию за чемпионство миллион евро тратить не буду, оставлю дочерям
Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера отметил, что оставит премию за чемпионство своим дочерям. Сумму в 1 миллион евро итальянцу выписал владелец клуба Леонид Федун.
– Это была премия, которую мне выписал лично Федун. Я спросил тогда: "А для штаба?", – на что он ответил: "Это для тебя, но, если хочешь, поделись". В прошлом году в штабе было три человека, я поговорил с ними на эту тему. Поделиться удалось буквально две недели назад, потому что все были в разъездах. Я мог бы не делать этого, потому что штаб по контракту свою премию все равно получил, но посчитал нужным все же отблагодарить их таким образом.
– На что потратите свою премию?
– Я тратить не планирую, оставлю для дочерей.
"Чемпионат.сом"
– Это была премия, которую мне выписал лично Федун. Я спросил тогда: "А для штаба?", – на что он ответил: "Это для тебя, но, если хочешь, поделись". В прошлом году в штабе было три человека, я поговорил с ними на эту тему. Поделиться удалось буквально две недели назад, потому что все были в разъездах. Я мог бы не делать этого, потому что штаб по контракту свою премию все равно получил, но посчитал нужным все же отблагодарить их таким образом.
– На что потратите свою премию?
– Я тратить не планирую, оставлю для дочерей.
"Чемпионат.сом"
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