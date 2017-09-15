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Виктория Лопырева: жаль, что Смолов до сих пор играет в России

Посол чемпионата мира 2018 года Виктория Лопырева высказалась о нападающем "Краснодара" Фёдоре Смолове.

"Жаль, что Смолов до сих пор играет в России. Ключевым футболистам нашей сборной нужно играть в Европе", - приводит слова Лопыревой "Спорт FM".

Напомним, что ранее Виктория Лопырёва являлась девушкой Фёдора Смолова.
Теги: Смолов Краснодар
Сегодня, 06:30
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