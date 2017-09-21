Опрос:

Как выступит "Локомотив" в групповом этапе Лиги Европы?
Показать все опросы

Новости партнеров

Штаб-квартира ВФСО "Динамо" будет открыта 22 октября

Штаб-квартира Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) "Динамо" будет открыта 22 октября. Об этом сообщается в пресс-релизе "ВТБ Арены парка", сообщает ТАСС.

22 октября завершится первая очередь строительства проекта "ВТБ Арена парк". В этот день произойдет запуск первых составляющих проекта. Комплекс зданий, состоящий из бизнес-отеля премиум-класса и прилегающего к нему второго корпуса апартаментов, начнет свою работу в тестовом режиме. Кроме того, будут введены в эксплуатацию третий корпус бизнес-квартала, возведенный специально для штаб-квартиры ВФСО "Динамо", и футбольный стадион, который продемонстрирует готовность газонного покрытия и трибун.
Теги: Динамо
Сегодня, 02:26
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.