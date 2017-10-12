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Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Сергей Рыжиков: на данный момент я не думаю о завершении карьеры
Вратарь "Рубина" Сергей Рыжиков был бы рад закончить карьеру игрока в казанском клубе.
"На данный момент я не думаю о завершении карьеры. Мне нравится тренироваться и нравится играть, если мне выпадет возможность завершить карьеру в "Рубине", я буду очень счастлив. На тренерскую работу в "Рубине" я точно не перейду. У меня действует последний год контракта, посмотрим, что будет дальше.
Я согласен с мнением, что российская вратарская школа - это самая сильная и, пожалуй, отличительная черта нашего футбола, может быть, мы где-то потеряли в 90-е годы, но это не критично. Сама обстановка в стране в те годы в России не располагала к развитию футбола, люди думали о других вещах, а спорт уходил на второй план, но и тогда у нас были Александр Филимонов, Руслан Нигматуллин - это очень сильные вратари. С одной стороны, тренеры сборной России могут не переживать за эту линию, но с другой, для них будет сложной дилеммой сделать выбор на домашний чемпионат мира", - цитирует Рыжикова ТАСС.
"На данный момент я не думаю о завершении карьеры. Мне нравится тренироваться и нравится играть, если мне выпадет возможность завершить карьеру в "Рубине", я буду очень счастлив. На тренерскую работу в "Рубине" я точно не перейду. У меня действует последний год контракта, посмотрим, что будет дальше.
Я согласен с мнением, что российская вратарская школа - это самая сильная и, пожалуй, отличительная черта нашего футбола, может быть, мы где-то потеряли в 90-е годы, но это не критично. Сама обстановка в стране в те годы в России не располагала к развитию футбола, люди думали о других вещах, а спорт уходил на второй план, но и тогда у нас были Александр Филимонов, Руслан Нигматуллин - это очень сильные вратари. С одной стороны, тренеры сборной России могут не переживать за эту линию, но с другой, для них будет сложной дилеммой сделать выбор на домашний чемпионат мира", - цитирует Рыжикова ТАСС.
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