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Егор Титов: исторически "Спартак" с "Ахматом" играет тяжело, особенно в Грозном

Бывший капитан "Спартак" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ, где столичная команда встретится с "Ахматом".

"Есть хорошие новости из стана "Спартака". Промес и Глушаков работают уже в общей группе, полетели на матч в Грозный. Это очень хорошо для ротации. К тому же это очень важные фигуры для "Спартака". Исторически "Спартак" с "Ахматом" играет тяжело, особенно в Грозном. Частенько он там и проигрывал. Ответственная игра будет на этот раз. Усложняет ситуацию то, что матч будет сыгран после перерыва на матчи сборных. Вряд ли в такой ситуации кто-то будет рисковать. Будет аккуратный футбол, в первом тайме точно рисковать особенно никто не будет. Жду небольшого числа забитых мячей. Не удивлюсь нулевой ничьей. В лучшем случае кто-то забьёт и удержит преимущество. А шансы в этой встрече примерно равны", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Титов Спартак Ахмат
Сегодня, 18:04
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