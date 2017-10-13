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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Егор Титов: исторически "Спартак" с "Ахматом" играет тяжело, особенно в Грозном
Бывший капитан "Спартак" Егор Титов поделился ожиданиями от матча 13-го тура РФПЛ, где столичная команда встретится с "Ахматом".
"Есть хорошие новости из стана "Спартака". Промес и Глушаков работают уже в общей группе, полетели на матч в Грозный. Это очень хорошо для ротации. К тому же это очень важные фигуры для "Спартака". Исторически "Спартак" с "Ахматом" играет тяжело, особенно в Грозном. Частенько он там и проигрывал. Ответственная игра будет на этот раз. Усложняет ситуацию то, что матч будет сыгран после перерыва на матчи сборных. Вряд ли в такой ситуации кто-то будет рисковать. Будет аккуратный футбол, в первом тайме точно рисковать особенно никто не будет. Жду небольшого числа забитых мячей. Не удивлюсь нулевой ничьей. В лучшем случае кто-то забьёт и удержит преимущество. А шансы в этой встрече примерно равны", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
"Есть хорошие новости из стана "Спартака". Промес и Глушаков работают уже в общей группе, полетели на матч в Грозный. Это очень хорошо для ротации. К тому же это очень важные фигуры для "Спартака". Исторически "Спартак" с "Ахматом" играет тяжело, особенно в Грозном. Частенько он там и проигрывал. Ответственная игра будет на этот раз. Усложняет ситуацию то, что матч будет сыгран после перерыва на матчи сборных. Вряд ли в такой ситуации кто-то будет рисковать. Будет аккуратный футбол, в первом тайме точно рисковать особенно никто не будет. Жду небольшого числа забитых мячей. Не удивлюсь нулевой ничьей. В лучшем случае кто-то забьёт и удержит преимущество. А шансы в этой встрече примерно равны", — цитирует Титова "Рейтинг Букмекеров".
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