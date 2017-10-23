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Януш Гол: ничья со "Спартаком" – это результат хороший

Полузащитник "Амкара" Януш Гол прокомментировал ничью со "Спартаком" (0:0) в матче 14-го тура чемпионата России.

"Конечно, ничья со "Спартаком" – это результат хороший. Жалко, что не использовали моменты. Но бывает. Играем дальше. Нужно набирать очки в чемпионате. Особенно дома. Наверное, тяжело играть в плотном графике. Но в этом есть и плюсы. Лично мне больше нравится играть каждые три дня, чем ждать игру неделю. Мы хорошо оборонялись как команда в матче со "Спартаком". А у "Спартака" не все получалось", - приводит слова Гола пресс-служба клуба.
Теги: Гол Амкар Спартак
Вчера, 23:40
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