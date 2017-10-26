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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Трибуну стадиона "Санкт-Петербург" переименуют в "Россию"
Один из секторов домашней арены "Зенита" отдадут под спонсорское название, сообщают "Известия".
В ближайшее время "Зенит" официально объявит о соглашении с авиакомпанией "Россия" по брендированию одной из трибун стадиона "Санкт-Петербург". Ожидается, что это произойдет до конца текущего месяца.
В авиакомпании "Россия" подтвердили наличие планов по брендированию трибуны на домашнем стадионе "Зенита", отметив, что все работы будут завершены в течении нескольких месяцев.
Авиакомпания "Россия" является официальным перевозчиком "Зенита". Согласно спонсорскому контракту клубу предоставляется для перелетов брендированный самолет. При этом соглашение ежегодно перезаключается, а его условия пересматриваются.
В ближайшее время "Зенит" официально объявит о соглашении с авиакомпанией "Россия" по брендированию одной из трибун стадиона "Санкт-Петербург". Ожидается, что это произойдет до конца текущего месяца.
В авиакомпании "Россия" подтвердили наличие планов по брендированию трибуны на домашнем стадионе "Зенита", отметив, что все работы будут завершены в течении нескольких месяцев.
Авиакомпания "Россия" является официальным перевозчиком "Зенита". Согласно спонсорскому контракту клубу предоставляется для перелетов брендированный самолет. При этом соглашение ежегодно перезаключается, а его условия пересматриваются.
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