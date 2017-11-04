Упавший с трибуны фанат "Локомотива": чуть в кому не впал, когда узнал о разгроме "Зенита"

Болельщик "Локомотива" Сергей Поляко рассказал, что чувствует себя лучше после того, как он упал вниз головой с фанатской трибуны во время матча 14-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:0).– Меня перевели из реанимации в общую палату. Я наконец-то встал на ноги! Постепенно иду на поправку. Тьфу-тьфу-тьфу! Чувствую себя все лучше и лучше. Отделался малой кровью! Позвоночник и голова целы – это самое главное. Все остальное заживет со временем. Этот день как будто выпал из моей жизни... Он стерся из моей памяти. Я не помню даже, что было утром. Видимо, сильно ударился головой.– Конечно! Сразу же была организована группа поддержки и сбора финансовых средств, но мои родители отказались от нее. Почему? Не было необходимости. Я попал в хорошую больницу, и мне ничего не понадобилось. Но всё же хочу поблагодарить организаторов! Приятно, что про меня не забыли и действительно хотели помочь.– В день матча я еще лежал в реанимации, а там нет доступа к Интернету и телефону. Вечером прибежали врачи и показали на экране телефона картинку со счетом. Вот тогда я чуть реально в кому не впал! Но уже успел пересмотреть матч полностью. Доволен ребятами. Надо продолжать двигаться в том же направлении. Понимаю, что соскучился по стадиону. Побыстрее бы уже выписали меня!