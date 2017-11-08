Андрей Ещенко: не могу делать такие прострелы как Комбаров

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что ему комфортнее играть в четыре защитника.- Болельщиков подкупает ваша самоотверженность на поле, желание бороться за каждый мяч, но в то же время в вашей игре случаются перепады. Связаны ли они с физическим состоянием или с чем-то иным? То вы лучший на поле, то начинаете делать ошибки. И при какой схеме вы чувствуете себя комфортнее: с двумя или с тремя центральными защитниками? С кем именно из партнеров по обороне удобнее вам играть?- Мне, конечно, привычнее играть в четыре защитника. А с кем удобнее? Так у нас все футболисты очень высокого уровня. А, что касается перепадов по ходу сезона? Ну, а у кого их нет? Сезон длинный. Когда ты уже набрал нужную физическую форму, вышел на ее пик, тогда стремишься держать это состояние как можно дольше. А где-то ты только стремишься к ней. Главное, чтобы в целом не падал уровень твой игры. Физическое состояние может меняться. Но это чувствует каждый игрок. И свою форму ты позднее можешь вернуть. Это нормальный процесс.- Играть в пять – это значит, выполнять на фланге всю работу во многом одному. А так – ты играешь через партнера. Получил, отдал, обыгрался с ним. Можешь даже защитника увести через открывшуюся зону. Поэтому порой на фланге получается численный перевес: два наших против одного, например. Когда же ты остаешься на фланге один при схеме в пять защитников, то, наоборот, против тебя оказываются порой не только один, но частенько и двое соперников.- Я играл слева в сборной, в "Локомотиве" и в других командах. Мне слева обороняться удобнее, чем справа. Но я не левша. Я не могу делать такие прострелы как Комбаров. Так что, в атаке мне комфортнее играть справа, а в защите слева. Как-то так получается... Вообще, в игре многое тяжело прогнозировать. Ты же, как правило, не знаешь, какой может сложиться ситуация у ворот соперника перед тем, как ты соберешься сделать передачу. Футбол – это импровизация. Особенно в игре впереди.