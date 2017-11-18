Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как сыграют "Спартак" и "Краснодар"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Марат Измайлов: для меня самая интересная команда РФПЛ - "Спартак"

Бывший полузащитник "Локомотива" и сборной России Марат Измайлов рассказал, за чем пристально следит в чемпионате России текущего сезона.

"Конечно, "Локомотив" способен стать чемпионом в этом сезоне. Помешать "Локомотиву" может только он сам. Конечно, конкуренция присутствует. Нельзя списывать со счетов "Спартак". Сегодня для меня это самая интересная команда в чемпионате России.

Дело в футболистах, которые там играют. Фернандо считаю мастером высочайшего класса. Если бразилец в форме, он делает половину игры своего клуба. Это касается не только "Спартака", а футбола в целом. Еще с юности просмотр всех матчей у меня основан именно на отдельных персонажах. Похожий пример был с Диарра в "Локо".

У железнодорожников сохранился костяк. Ребята прогрессировали — те же братья Миранчуки, Мануэл Фернандеш, которого знаю еще по чемпионату Португалии. Это потрясающий футболист. Все при нем: сила, мощь, техника. Поражало, что одно время он не попадал в состав "Локо". Сейчас Фернандеш ключевая фигура команды, ее лидер. К тому же, Вот-вот восстановятся Ари и Чорлука", - цитирует Измайлова "Советский спорт".
Теги: Измайлов Спартак
Сегодня, 03:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: dryhnozaurus (Сегодня, 04:09) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Заголовок как всегда ни о чем. Кстати, гораздо больше нежели чем Диарра, меня добивал Лима на месте опорника. В свои 36 он творил такое, в 2004 чемпионство было в большой доле его заслугой. Жаль, что поздно пришел, его б лет на 10...
Регистрация: 12.06.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.