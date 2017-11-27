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Олег Флегонтов: поражение от "Локомотива" очень обидное

Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов полностью доверяет главному тренеру команды Алексею Поддубскому.

"К главному тренеру у меня, как у директора, полное доверие. У нас впереди еще два матча, после которых и будем подводить итоги первой части чемпионата.

Поражение от "Локомотива" очень обидное, хотя "Локо" - очень сильная и организованная команда. Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли. "Локомотив" владел территориальным преимуществом, но моментов имел не так много", - цитирует Флегонтова ТАСС.
Теги: СКА-Хабаровск Локомотив
Сегодня, 16:25
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7
(1)
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 17:32) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ljubljana
Их счет устраивал.

Ты тоже за них или у тебя по другой причине баттхёрт.
Проиграли и проиграли и хрен с ними.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№6 Написал: Климак 32 (Сегодня, 17:29) #
  • 0
  •  (0)

Ничья не устроила бы обе команды


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"Живее всех живых - Локомотив Москва"
Регистрация: 6.12.2014
№5 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 17:10) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
А на Русфутболе выйграл СКА.Так что всё норм,г-н Поддубский.На ничью это вполне катит...:)


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012
№4 Написал: ljubljana Over here (Сегодня, 16:59) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: Lokoflesh
Цитата: sraptakpain
удержать ничью - это тоже надо уметь

У тебя я вижу с умишкой совсем худо.
На ничью нужно еще наиграть или чтобы, как в случае с Хабаровском, сильно повезло с забитым голом.
Здесь четко сказано:
Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли.

На ничью не наиграли, так чего ныть потом ?

Совсем тяжелый случай.Ты не слышал что везение тоже часть футбола?Их счет устраивал.Потому добивались результата как могли.Ныли то только вы больше недели, но даже после матча тоже продолжаете.
Регистрация: 1.02.2016
№3 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:46) #
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: sraptakpain
удержать ничью - это тоже надо уметь

У тебя я вижу с умишкой совсем худо.
На ничью нужно еще наиграть или чтобы, как в случае с Хабаровском, сильно повезло с забитым голом.
Здесь четко сказано:
Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли.

На ничью не наиграли, так чего ныть потом ?


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
№2 Написал: sraptakpain Кукуево (Сегодня, 16:33) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Шинник»
Цитата: Lokoflesh
Сколько Хабаровск моментов создал, сколько атак провел ?
Это ничья Локо стала бы обидным недоразумением, чем ваша необоснованная и вымученная ничья.

жесть у тебя мышление
каждый играет по возможностям
удержать ничью - это тоже надо уметь
а вообще можно выиграть матч не нанеся ни одного удара по воротам
так что не надо ля ля
Регистрация: 7.09.2015
№1 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 16:31) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Сколько Хабаровск моментов создал, сколько атак провел ?
Это ничья Локо стала бы обидным недоразумением, чем ваша необоснованная и вымученная ничья.


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Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers
Регистрация: 2.05.2014
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