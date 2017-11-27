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Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
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13:36
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
Андрей Червиченко: в матче "Спартак" - "Зенит" Мешков будет пытаться стащить матч к ничьей (8)
09:56
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
Александр Димидко: "СКА-Хабаровск" не для того выходил в премьер-лигу, чтобы переносить такие матчи (1)
08:50
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Александр Кокорин: проблемы со здоровьем не позволяют показывать игру, к которой все привыкли (16)
Олег Флегонтов: поражение от "Локомотива" очень обидное
Генеральный директор "СКА-Хабаровск" Олег Флегонтов полностью доверяет главному тренеру команды Алексею Поддубскому.
"К главному тренеру у меня, как у директора, полное доверие. У нас впереди еще два матча, после которых и будем подводить итоги первой части чемпионата.
Поражение от "Локомотива" очень обидное, хотя "Локо" - очень сильная и организованная команда. Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли. "Локомотив" владел территориальным преимуществом, но моментов имел не так много", - цитирует Флегонтова ТАСС.
"К главному тренеру у меня, как у директора, полное доверие. У нас впереди еще два матча, после которых и будем подводить итоги первой части чемпионата.
Поражение от "Локомотива" очень обидное, хотя "Локо" - очень сильная и организованная команда. Нельзя сказать, что ничья была бы закономерна, но мы на нее наиграли. "Локомотив" владел территориальным преимуществом, но моментов имел не так много", - цитирует Флегонтова ТАСС.
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