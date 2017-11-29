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Виталий Денисов: когда "Локомотив" летел из Хабаровска, кашляли все

Защитник "Локомотива" Виталий Денисов поделился впечатлениями от поездки в Хабаровск.

"Когда летели из Хабаровска, кашляли все. Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя. Спросил у Фарфана про то, каково ему играть на морозе, он сказал: «Первый раз в жизни такое у меня!» Учитывая, что мы играем в России, где не все регионы могут похвастаться тёплым климатом, даже в Москве в конце декабря холодно. У природы нет такого понятия, как расписание, мол, надо чуть подкрутить — и будет легко. Зима есть зима — и она близко.

Не обращали внимания на другие команды, в первую очередь смотрим на себя, зависим от своего результата. Главное — взять свои три очка, а остальные пусть разбираются сами. Всё равно впереди очные встречи с прямыми конкурентами. О результате матча "Спартак" — "Зенит" нам сообщил капитан корабля. Когда приземлились, все сразу стали смотреть моменты, голы. Мне интересно было последить за ходом матча, как всё развивалось", — цитирует Денисова "Чемпионат.сом".
Теги: Денисов В. Локомотив СКА-Хабаровск
Сегодня, 19:51
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(1)
№3 Написал: bobovzenit Калининград (Сегодня, 21:21) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Какого нежного воспитания. Кашляли все они видите ли...Кашалоты-миллиардеры, пля...
Регистрация: 26.10.2016
№2 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 20:38) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Хватит уже ныть, за те бабки которые в получаете должны играть хоть в Арктике. Страна у нас большая, играть надо везде.
Регистрация: 17.09.2017
№1 Написал: Анатолий Порот (Сегодня, 19:52) #
  • -4
  •  (6)

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - i n s i d e r 4 b e t . c o m
Регистрация: 29.11.2017
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