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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Виталий Денисов: когда "Локомотив" летел из Хабаровска, кашляли все
Защитник "Локомотива" Виталий Денисов поделился впечатлениями от поездки в Хабаровск.
"Когда летели из Хабаровска, кашляли все. Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя. Спросил у Фарфана про то, каково ему играть на морозе, он сказал: «Первый раз в жизни такое у меня!» Учитывая, что мы играем в России, где не все регионы могут похвастаться тёплым климатом, даже в Москве в конце декабря холодно. У природы нет такого понятия, как расписание, мол, надо чуть подкрутить — и будет легко. Зима есть зима — и она близко.
Не обращали внимания на другие команды, в первую очередь смотрим на себя, зависим от своего результата. Главное — взять свои три очка, а остальные пусть разбираются сами. Всё равно впереди очные встречи с прямыми конкурентами. О результате матча "Спартак" — "Зенит" нам сообщил капитан корабля. Когда приземлились, все сразу стали смотреть моменты, голы. Мне интересно было последить за ходом матча, как всё развивалось", — цитирует Денисова "Чемпионат.сом".
"Когда летели из Хабаровска, кашляли все. Играть в шарфе полевым игрокам по регламенту нельзя. Спросил у Фарфана про то, каково ему играть на морозе, он сказал: «Первый раз в жизни такое у меня!» Учитывая, что мы играем в России, где не все регионы могут похвастаться тёплым климатом, даже в Москве в конце декабря холодно. У природы нет такого понятия, как расписание, мол, надо чуть подкрутить — и будет легко. Зима есть зима — и она близко.
Не обращали внимания на другие команды, в первую очередь смотрим на себя, зависим от своего результата. Главное — взять свои три очка, а остальные пусть разбираются сами. Всё равно впереди очные встречи с прямыми конкурентами. О результате матча "Спартак" — "Зенит" нам сообщил капитан корабля. Когда приземлились, все сразу стали смотреть моменты, голы. Мне интересно было последить за ходом матча, как всё развивалось", — цитирует Денисова "Чемпионат.сом".
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