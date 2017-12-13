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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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"Ахмат" оштрафован на 40 тысяч рублей за поддержку команды через громкоговорители
Глава КДК Артур Григорьянц рассказал, что "Ахмат" оштрафован на 40 тысяч рублей за поддержку команды через громкоговорители в матче 20-го тура РФПЛ с "Зенитом" (0:0).
"По матчу "Ахмат" – "Зенит", клуб "Ахмат" использовал громкоговорители стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. По матчу "Урал" — "Арсенал". По вине "Арсенала" произошла задержка начала матча, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
По матчу "Динамо" — "Анжи", некоторое время в первом тайме на стадионе не работало табло, за это "Динамо" оштрафовано на 10 тыс. рублей. Также болельщики "Динамо" скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей.
По матчу "Амкар" — "Краснодар", главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев покидал техническую зону без разрешения главного арбитра. За это он оштрафован на 30 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
"По матчу "Ахмат" – "Зенит", клуб "Ахмат" использовал громкоговорители стадиона для поддержки своей команды, за это клуб оштрафован на 40 тыс. рублей. По матчу "Урал" — "Арсенал". По вине "Арсенала" произошла задержка начала матча, за это клуб оштрафован на 50 тыс. рублей.
По матчу "Динамо" — "Анжи", некоторое время в первом тайме на стадионе не работало табло, за это "Динамо" оштрафовано на 10 тыс. рублей. Также болельщики "Динамо" скандировали нецензурные выражения, за это клуб оштрафован на 60 тыс. рублей.
По матчу "Амкар" — "Краснодар", главный тренер "Амкара" Гаджи Гаджиев покидал техническую зону без разрешения главного арбитра. За это он оштрафован на 30 тыс. рублей", - цитирует Григорьянца "Чемпионат.сом".
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