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Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы

Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об игре полузащитника Понтуса Вернблума в нападении.

– Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?

– Понтус действительно очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом. Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, все забивал. Наверное, это удача.

– Молодые футболисты ЦСКА боятся Вернблума? Как-то раз он даже брал Витиньо за горло, когда ему "пихал".

– Это скорее подстегивает нас. До рукоприкладства не доходит, но "пихач" помогает. Наши лидеры, как люди, давно играющие, много видели молодых и лучше понимают, как нам нужно играть. Мы прислушиваемся.

"Чемпионат.сом"
Теги: Чалов Вернблум ЦСКА
Сегодня, 19:19
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№1 Написал: Rasmuz (Сегодня, 19:29) #
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А по репе стучит еще грамотней.
Регистрация: 29.08.2017
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