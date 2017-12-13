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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы
Нападающий ЦСКА Федор Чалов поделился мнением об игре полузащитника Понтуса Вернблума в нападении.
– Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?
– Понтус действительно очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом. Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, все забивал. Наверное, это удача.
– Молодые футболисты ЦСКА боятся Вернблума? Как-то раз он даже брал Витиньо за горло, когда ему "пихал".
– Это скорее подстегивает нас. До рукоприкладства не доходит, но "пихач" помогает. Наши лидеры, как люди, давно играющие, много видели молодых и лучше понимают, как нам нужно играть. Мы прислушиваемся.
"Чемпионат.сом"
– Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?
– Понтус действительно очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом. Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, все забивал. Наверное, это удача.
– Молодые футболисты ЦСКА боятся Вернблума? Как-то раз он даже брал Витиньо за горло, когда ему "пихал".
– Это скорее подстегивает нас. До рукоприкладства не доходит, но "пихач" помогает. Наши лидеры, как люди, давно играющие, много видели молодых и лучше понимают, как нам нужно играть. Мы прислушиваемся.
"Чемпионат.сом"
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