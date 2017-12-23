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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Игорь Гамула: Карпин – сильный специалист и мой хороший товарищ
Бывший тренер "Ростова" Игорь Гамула рассказал прокомментировал назначение Валерия Карпина на пост главного тренера команды.
"А как я могу к этому относиться? Есть руководство клуба, которое так решило. Им виднее. Могу сказать, что Карпин – сильный специалист и мой хороший товарищ. Очень рад, что он будет работать в "Ростове". Думаю, у него получится. В команде сейчас много спартаковских воспитанников, тех, с кем он уже работал. На какие задачи рассчитан состав "Ростова"? По первому кругу мы видели, что одно время клуб шел в лидерах. Потом что-то произошло. Но это личное дело команды. Плюс явно не везло. Пропустили от «Локомотива» на 93-й минуте, хотя игра была равная. Еще в других матчах неоправданно теряли очки и опустились на дно. Но потенциал есть, сто процентов. Думаю, ростовчане будут в первой половине таблицы. Он – сильный тренер. И доказал это в "Спартаке", в котором очень сложно работать. Там такая атмосфера среди болельщиков, что почти ничего не прощается. А Карпин долго продержался и добился хороших результатов. Поэтому не будет никаких осечек", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
"А как я могу к этому относиться? Есть руководство клуба, которое так решило. Им виднее. Могу сказать, что Карпин – сильный специалист и мой хороший товарищ. Очень рад, что он будет работать в "Ростове". Думаю, у него получится. В команде сейчас много спартаковских воспитанников, тех, с кем он уже работал. На какие задачи рассчитан состав "Ростова"? По первому кругу мы видели, что одно время клуб шел в лидерах. Потом что-то произошло. Но это личное дело команды. Плюс явно не везло. Пропустили от «Локомотива» на 93-й минуте, хотя игра была равная. Еще в других матчах неоправданно теряли очки и опустились на дно. Но потенциал есть, сто процентов. Думаю, ростовчане будут в первой половине таблицы. Он – сильный тренер. И доказал это в "Спартаке", в котором очень сложно работать. Там такая атмосфера среди болельщиков, что почти ничего не прощается. А Карпин долго продержался и добился хороших результатов. Поэтому не будет никаких осечек", - цитирует Гамулу "Матч ТВ".
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