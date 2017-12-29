Анатолий Тимощук: в команде много молодых игроков, поэтому выходить из нынешней турнирной ситуации непрост

Тренер "Зенита" Анатолий Тимощук признал, что команде будет непросто выйти из текущей турнирной ситуации.– Думаю, в нынешнем "Зените" нет ни одного игрока, который может сказать: "Мне не дали шанса". Другое дело, воспользовался ли он им, - сказал в эфире "Радио Зенит" Тимощук. - Я, кстати, в "Баварии" по 6-7 матчей мог ждать своего часа. Но при этом понимал: когда выпадет шанс, его нельзя упустить. То есть ответственность была гораздо выше. Что касается Лодыгина, то раз тренер ставил его уже после того как выздоровел Андрей Лунев, значит, Юра выручал.– У нас разный стиль игры. Но в современном футболе все как раз хотят видеть опорного полузащитника, который старается больше созидать, действовать ярче. Лично для меня было важно сыграть на пользу команде: отобрать, разрушить, включиться в атаку. К слову, при всей своей "опорности", я и забил немало. Надеюсь, Матиас вырастет в высококлассного игрока. Будет лучше, чем я, и принесет много пользы "Зениту".– Так всегда было и будет: пока есть результат, все на все закрывают глаза и все довольны. Как только происходит сбой, начинаются околофутбольные разговоры. В команде много молодых игроков, поэтому выходить из нынешней турнирной ситуации непросто. Но я уверен, хороший микроклимат и сборы дадут толчок в плане результата. Если начать его добиваться, то от матча к матчу команда будет становиться сильнее. А группы довольных и недовольных существуют всегда. Задача же тренерского штаба в том и состоит, чтобы привести все это к общему знаменателю. Какому именно? Игра, результат, удовольствие болельщиков. Это не так легко, как кажется. Но штаб работает, старается что-то поменять.