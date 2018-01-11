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"Рубин" может вернуть Устинова

"Рубин" после продажи в "Сток Сити" Морица Бауэра может вернуть из аренды в "Ростове" защитника Виталия Устинова, сообщает "Спорт-Экспресс".

В нынешнем сезоне 26-летний футболист провел за дончан 15 матчей и забил 1 гол.

В свою очередь, не исключено, что команду Валерия Карпина пополнит проведший осеннюю часть сезона в "Балтике" 20-летний защитник Дмитрий Скопинцев (10 голов в 24 матчах ФНЛ).
Теги: Рубин Устинов
Сегодня, 19:38
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