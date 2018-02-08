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Сергей Веденеев: Шатову надо было поступать как Дзюба – идти туда, где нет игроков такого уровня

Чемпион СССР 1984 года в составе "Зенита" Сергей Веденеев выразил сомнения в том, что "Краснодар" является подходящей командой для полузащитника Олега Шатова.

"В "Краснодаре" столько хороших игроков в средней линии… По-моему, Шатов выбрал не ту команду. Надо было поступать, как Дзюба – идти туда, где нет игроков такого уровня. В "Арсенале" форварду обеспечено место в составе. А вот будет ли ставить Шалимов Шатова при таком количестве игроков в полузащите? Не знаю…

Шатов и Дзюба считали себя лидерами "Зенита", а на самом деле лидерами были Халк, Гарай и Витсель. Это было очевидно, просто у русских футболистов какие-то непонятные амбиции. Когда эта троица была – все играли хорошо. Стоило им уйти, как уровень всех зенитовцев, кроме Кришито, снизился. Мастерство надо накапливать и бороться за место в составе. А Дзюба с Шатовым оказались не готовы к конкуренции. Поэтому они правильно сделали, что ушли", - цитирует Веденеева "Р-Спорт".
Сегодня, 00:41
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