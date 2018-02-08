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Эммануэль Маммана: Манчини учит действовать на поле без страха

Защитник "Зенита" Эммануэль Маммана рассказал, что тренироваться под руководством Роберто Манчини - это большая привилегия.

"Тренироваться у Манчини – большая привилегия, он столько знает о футболе! Мистер много помогает – не только мне, но всей команде. Меня он учит действовать на поле без страха: "Эма, играй чисто и ничего не бойся".

Для меня лучший нападающий в России – Кокорин, и я рад, что мне приходится играть против него только на тренировках.

Также наблюдать за игроками вроде Ивановича – одно удовольствие. Он – большой мастер, именно поэтому достиг таких высот. На каждой тренировке стараюсь смотреть на него, перенимать опыт. Сложно выделить что-то одно – скорее, общий подход к игре в защите, в которой ему нет равных, – передает слова Мамманы "СЭ".
Теги: Маммана Зенит
Сегодня, 12:13
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 12:58) #
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Свиней перетряхнуло. Зенит будет их выжигать как свинину , паяльными лампами.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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