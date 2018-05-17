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Игорь Денисов: благодарен "Локомотиву", но сердцем я всегда в Питере

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал, что его сердце по прежнему принадлежит Санкт-Петербургу.

– Была ли у тебя возможность вернуться в "Зенит"?

– Попытки – были. Возможностей – нет. Сейчас меня принял "Локомотив". "Локомотив" помог мне, я немного помог "Локомотиву". Но сердцем я всегда в Питере. Болельщики "Локомотива" будут меня ругать, но я всегда говорю как есть. Мы родились в Питере, мы ленинградцы. Я выполняю свою работу и стараюсь делать это хорошо, но своим в Москве я не стану никогда.

– Этим летом в "Зените" может оказаться Илья Геркус. Что тогда?

– Илье Геркусу я благодарен за все, ему – низкий поклон. Я хочу быть с ним до конца и везде. Потому что они с Палычем дали мне второй шанс. Но вот про слово "если" я говорить ничего не хочу.

Sports.ru
Теги: Денисов Локомотив Зенит
Сегодня, 15:52
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4
(2)
№4 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 17:02) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Тебя здесь никто не ждет и если вернешься в клуб,уж будь уверен встретим похлеще Быстрова-Ионова.Сердцем в Питере,а руками в бабле?Слил Спалла со своей бандой,чморил Витселя и Халка,двух игроков которые стоят трех таких бездарей.Кроме характера у Денисова ничего и нет.И не было.И пусть на поле характер помог,но вне его показал всю натуру Денисова.Еще в 2003 Петржела отмечал что Игорек очень злобный парень.Для Зенита Денисов умер и как футболист и как человек.Слить сезон в котором Зенит всех рвал,ослабить клуб и отбросив его назад на целых два сезона.Такое не прощают.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№3 Написал: yuri спб (Сегодня, 16:41) #
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Мы родились в Питере, мы ленинградцы

Гарик , так говорить нельзя в Москве.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№2 Написал: cerberspb Санкт-Петербург (Сегодня, 16:07) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
ага соломку подстилил, походу домой намылился)
Регистрация: 10.07.2009 [жалоба]
№1 Написал: pfkegjbl 2 Мценск (Сегодня, 16:06) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Локомотив»
Хорошо что не стал врать. Как некоторые ромбоцелователи.


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Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
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