Игорь Денисов: благодарен "Локомотиву", но сердцем я всегда в Питере

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов рассказал, что его сердце по прежнему принадлежит Санкт-Петербургу.– Попытки – были. Возможностей – нет. Сейчас меня принял "Локомотив". "Локомотив" помог мне, я немного помог "Локомотиву". Но сердцем я всегда в Питере. Болельщики "Локомотива" будут меня ругать, но я всегда говорю как есть. Мы родились в Питере, мы ленинградцы. Я выполняю свою работу и стараюсь делать это хорошо, но своим в Москве я не стану никогда.– Этим летом в "Зените" может оказаться Илья Геркус. Что тогда?– Илье Геркусу я благодарен за все, ему – низкий поклон. Я хочу быть с ним до конца и везде. Потому что они с Палычем дали мне второй шанс. Но вот про слово "если" я говорить ничего не хочу.