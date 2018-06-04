Агент Самбы Соу: у нас есть несколько предложение, но мы хотим продлить контракт с "Динамо"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
|Тема
|Сообщений
|Политика и события в стране и мире
|4265
|Ситуация на юго-востоке Украины
|119527
|Курилка
|1529
|КАК ВЫСТУПИТ НАША СБОРНАЯ НА ЧМ?
|26
|Ростовские футбольные новости
|547
|Отдых в Крыму.
|185
|Зенит
|104675
|Товарищеские матчи сборной России
|9
Новости партнеров
Лента новостей:
09:50
Агент: предложенные 17 млн евро за Головина - оскорбление. После ЧМ он будет стоить 45 млн (24)
Агент: предложенные 17 млн евро за Головина - оскорбление. После ЧМ он будет стоить 45 млн (24)
09:36
Ивелин Попов: ко мне есть интерес из Европы и пару заманчивых предложений из экзотических стран (1)
Ивелин Попов: ко мне есть интерес из Европы и пару заманчивых предложений из экзотических стран (1)
Вчера, 23:47
Главный тренер "Хоффенхайма" отклонил предложение "Реала" (3)
Главный тренер "Хоффенхайма" отклонил предложение "Реала" (3)
Вчера, 23:44
Источник: завтра "Химки" объявят о назначении Игоря Шалимова (2)
Источник: завтра "Химки" объявят о назначении Игоря Шалимова (2)
Вчера, 23:40
Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако" (29)
Федор Чалов: не вижу смысла переходить из ЦСКА в "Монако" (29)
Вчера, 23:14
Сборная Саудовской Аравии крупно уступила Перу (4)
Сборная Саудовской Аравии крупно уступила Перу (4)
Вчера, 22:59
"Барселона" продлила контракт с Самюэлем Умтити
"Барселона" продлила контракт с Самюэлем Умтити
Вчера, 21:41
Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент (27)
Виталий Мутко: это наши лучшие игроки на данный момент (27)
Вчера, 21:10
"Интер" возобновил интерес к Блинду
"Интер" возобновил интерес к Блинду
Вчера, 20:57
Натхо тоже уходит. ЦСКА предстоит сильно измениться этим летом (9)
Натхо тоже уходит. ЦСКА предстоит сильно измениться этим летом (9)
Вчера, 20:39
Сергей Кисляк может перейти в один из российских клубов (2)
Сергей Кисляк может перейти в один из российских клубов (2)
Вчера, 20:33
Валерий Газзаев: я бы просил всех уважать решение Черчесова (18)
Валерий Газзаев: я бы просил всех уважать решение Черчесова (18)
Вчера, 20:23
Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018 (1)
Медики пришли к выводу, что Нойер готов к ЧМ-2018 (1)
Вчера, 20:08
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (18)
Хавбек сборной Саудовской Аравии Аль-Джассим: если честно, никого не знаю из состава российской сборной (18)
Вчера, 20:05
Денис Черышев: будем биться за страну (8)
Денис Черышев: будем биться за страну (8)
Вчера, 19:52
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (22)
Андрей Канчельскис: я не болею за смешной тренерский штаб и руководителей, уничтожающих наш футбол (22)
Вчера, 19:21
Гол Неймара принес Бразилии победу над Хорватией (2)
Гол Неймара принес Бразилии победу над Хорватией (2)
Вчера, 19:19
Украина разгромила Албанию (3)
Украина разгромила Албанию (3)
Вчера, 19:18
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
Радимов – о заявке сборной России на ЧМ-2018: все было понятно по составу на матч с Австрией (1)
Вчера, 18:57
Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал (14)
Мартин Шкртел: защита у России, видимо, суперсильная, раз Нойштедтер в нее не попал (14)
Вчера, 18:31
Андрей Тихонов: товарищеские матчи сборной России не впечатлили (3)
Андрей Тихонов: товарищеские матчи сборной России не впечатлили (3)
Вчера, 18:26
Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018 (27)
Роман Нойштедтер: шокирован и разочарован решением тренера не брать меня на ЧМ-2018 (27)
Вчера, 18:20
Юрий Семин: Миранчуки провели хороший сезон, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной
Юрий Семин: Миранчуки провели хороший сезон, люди из команды-чемпиона должны быть в сборной
Вчера, 18:15
"Шальке" продлил контракты с Ферманном и Настасичем
"Шальке" продлил контракты с Ферманном и Настасичем
Вчера, 18:08
Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге
Игрок "Ромы" показал шрам после операции на мозге
Вчера, 17:47
Андрей Канчельскис: с таким тренером, как Черчесов, третье место в группе - потолок (5)
Андрей Канчельскис: с таким тренером, как Черчесов, третье место в группе - потолок (5)
Вчера, 17:24
Вадим Васильев: Головин интересен "Монако" (1)
Вадим Васильев: Головин интересен "Монако" (1)
Вчера, 17:22
Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в сборной России на ЧМ-2018 (1)
Вице-президент РФС рассказал, кого ему будет не хватать в сборной России на ЧМ-2018 (1)
Вчера, 17:09
Юрий Семин: чемпионы России должны быть в сборной, Миранчуки заслуженно попали на ЧМ (4)
Юрий Семин: чемпионы России должны быть в сборной, Миранчуки заслуженно попали на ЧМ (4)
Вчера, 16:32
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (12)
Игорь Лебедев: удивляет присутствие в сборной Габулова, который в тысячу раз хуже Гильерме (12)
Вчера, 16:10
Маттеус представил кубок чемпионата мира в Москве
Маттеус представил кубок чемпионата мира в Москве
Вчера, 15:44
Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера (119)
Сборная России объявила состав на чемпионат мира-2018. Без Ташаева, Рауша и Нойштедтера (119)
Вчера, 15:39
Венсан Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
Венсан Компани может пропустить ЧМ-2018 из-за травмы
Агент Самбы Соу: у нас есть несколько предложение, но мы хотим продлить контракт с "Динамо"
Озджан Текдемир, агент полузащитника "Динамо" Самба Соу, заявил, что игрок хотел бы остаться в московском клубе на следующий сезон.
Ранее сообщалось, что 29-летним малийцем интересуется «Краснодар». 30 июня Соу может стать свободным агентом.
"Самба очень хорошо чувствует себя в "Динамо". Мы хотим продлить контракт.
Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило. Могу сказать, что Самба счастлив в "Динамо", – цитирует агента СЭ.
Ранее сообщалось, что 29-летним малийцем интересуется «Краснодар». 30 июня Соу может стать свободным агентом.
"Самба очень хорошо чувствует себя в "Динамо". Мы хотим продлить контракт.
Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило. Могу сказать, что Самба счастлив в "Динамо", – цитирует агента СЭ.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.