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Агент Самбы Соу: у нас есть несколько предложение, но мы хотим продлить контракт с "Динамо"

Озджан Текдемир, агент полузащитника "Динамо" Самба Соу, заявил, что игрок хотел бы остаться в московском клубе на следующий сезон.

Ранее сообщалось, что 29-летним малийцем интересуется «Краснодар». 30 июня Соу может стать свободным агентом.

"Самба очень хорошо чувствует себя в "Динамо". Мы хотим продлить контракт.

Получаем предложения, но пока ни одно из них нас не устроило. Могу сказать, что Самба счастлив в "Динамо", – цитирует агента СЭ.
Теги: Самба Соу Динамо
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