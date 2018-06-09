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Кирилл Набабкин готов пойти на понижение зарплаты для продления контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом.

По информации Спорт-Экспресса, 31-летний защитник согласился на серьезное понижение зарплаты, чтобы остаться в стане армейцев.

Выступающий за ЦСКА с 2010 года Набабкин провел 19 матчей за красно-синих в прошлом розыгрыше РФПЛ.
Теги: Набабкин ЦСКА
Сегодня, 11:14
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5
(1)
№5 Написал: Женёка Дзержинск (Сегодня, 12:25) #
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Болеет за:
«Спартак»
Набабкин и Щенников согласились на понижение зарплаты

Никому больше просто не нужны вот и согласились! smile
Регистрация: 6.05.2009 [жалоба]
№4 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 12:21) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
Набабкин и Щенников согласились на понижение зарплаты, а остальные игроки?

А причем здесь остальные? У них заканчивался контракт и новые подписали.


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ЦСКА, Арсенал (Лондон)
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 12:18) #
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Болеет за:
«Ростов»
Набабкин и Щенников согласились на понижение зарплаты, а остальные игроки?
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№2 Написал: Гастэряну (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (0)

футболист решил остаться в Команде.
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№1 Написал: Ильюша золото Тушино (Сегодня, 11:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ливерпуль»
Твой выход мразь


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Est. 2008
Регистрация: 29.04.2018 [жалоба]
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