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Кирилл Набабкин готов пойти на понижение зарплаты для продления контракта с ЦСКА
Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин продлит контракт с клубом.
По информации Спорт-Экспресса, 31-летний защитник согласился на серьезное понижение зарплаты, чтобы остаться в стане армейцев.
Выступающий за ЦСКА с 2010 года Набабкин провел 19 матчей за красно-синих в прошлом розыгрыше РФПЛ.
По информации Спорт-Экспресса, 31-летний защитник согласился на серьезное понижение зарплаты, чтобы остаться в стане армейцев.
Выступающий за ЦСКА с 2010 года Набабкин провел 19 матчей за красно-синих в прошлом розыгрыше РФПЛ.
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