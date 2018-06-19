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Источник: "Ювентус" сделал первое официальное предложение ЦСКА по Головину

По информации итальянских СМИ, "Ювентус" сделал первое официальное предложение по полузащитнику ЦСКА Александру Головину в размере 17 миллионов евро плюс бонусы.

ЦСКА это предложение не устраивает, так как клуб по-прежнему хочет получить за 22-летнего игрока сборной России 25 млн евро.

Сообщалось также, что "Ювентус" уже согласовал условия личного контракта с полузащитником, по которому тот получит зарплату 2 млн евро в год.

Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио
Теги: Головин Ювентус
Сегодня, 10:37
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