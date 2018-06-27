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Александр Головин может уговорить ЦСКА отпустить его в "Ювентус"

Полузащитник ЦСКА Александр Головин хочет продолжить карьеру в туринском "Ювентусе". Об этом в очередной раз сообщает Gazzetta dello Sport.

Отмечается, что футболист сборной России намерен обратиться к руководству своему клуба с просьбой продать его в итальянский клуб.

Ранее стало известно, что "Ювентус" сделал ЦСКА новое предложение по приобретению Головина в размере € 19 млн плюс 10% с будущей продажи игрока, однако московский клуб ответил отказом и установил на 22-летнего хавбека ценник в € 30 млн.

Головин согласен на переход в "Ювентус", где он бы получал зарплату в размере € 3 млн за сезон, и его желание присоединиться к туринскому клубу может сыграть определяющую роль в этой сделке.
Теги: Головин Ювентус ЦСКА Трансферы
Сегодня, 17:20
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10
(1)
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 17:56) #
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online

Дело темное. То у каждого игрока есть в контракте пункт с оговоренной суммой компенсации,а здесь молчание о такой опции,хотя вряд ли бы там стояла сумма больше 10 лямов. Сейчас парня могут просто погубить. Не факт,что у него все там получится,но шанс ему дать надо.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 17:50) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Гинер жмотяра,правильно делает Головин,пускай даже требует продать его,Ювентус мировой уровень.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№8 Написал: foxship Стая бандерлогов (Сегодня, 17:43) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ythe
пусть об игре с Испанией думает

smile smile smile
С утра до вечера.


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Я один из них.
Регистрация: 4.09.2009 [жалоба]
№7 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:39) #
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online

Форвард ЦСКА Вагнер Лав хочет выкупить свой контракт у московского клуба, чтобы вернуться во "Фламенго", информирует бразильский сайт MSM. Во "Фла" футболист провел вторую часть годовой аренды на родине, куда уехал прошлом летом в "Палмейрас".

И слишком дёшево ушел Олич . Он просек тему, не прогнулся перед гинером , не стал продлевать контракт , и ушёл за 2,5 л . Хоть что-то выручили за него

По моему и красич тоже там шумел на счёт выкупа контракта


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№6 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 17:30) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пусть об игре с Испанией думает


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№5 Написал: hel г. Екатеринбург (Сегодня, 17:26) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: tantara002
Кто там у ишаков выкупал свой контракт у гинера ?

Никто и никогда. А вот бесплатно уходил Хонда.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
№4 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: tantara002
Кто там у ишаков выкупал свой контракт у гинера ?

Рабство - штука такая. Сперва себя выкупить надо... А из этих четырехпалых лапок еще никто так просто не убегал)


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: tantara002 (Сегодня, 17:23) #
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online

Кто там у ишаков выкупал свой контракт у гинера ?
Очень похожая история намечается !


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Lokoflesh = Копрофаг лоховской

Регистрация: 12.05.2018 [жалоба]
№2 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 17:22) #
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Болеет за:
«Спартак»
Клоунада и дешевый пиар продолжается. Неудивлюсь если в конце концов поедет в Зенит.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№1 Написал: Египетский вернблюм (Сегодня, 17:21) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
joy
Разговорился, мороженый


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Все одомашненные ослы относятся к африканским ослам
Регистрация: 19.06.2018 [жалоба]
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