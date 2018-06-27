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Александр Головин может уговорить ЦСКА отпустить его в "Ювентус"
Полузащитник ЦСКА Александр Головин хочет продолжить карьеру в туринском "Ювентусе". Об этом в очередной раз сообщает Gazzetta dello Sport.
Отмечается, что футболист сборной России намерен обратиться к руководству своему клуба с просьбой продать его в итальянский клуб.
Ранее стало известно, что "Ювентус" сделал ЦСКА новое предложение по приобретению Головина в размере € 19 млн плюс 10% с будущей продажи игрока, однако московский клуб ответил отказом и установил на 22-летнего хавбека ценник в € 30 млн.
Головин согласен на переход в "Ювентус", где он бы получал зарплату в размере € 3 млн за сезон, и его желание присоединиться к туринскому клубу может сыграть определяющую роль в этой сделке.
Отмечается, что футболист сборной России намерен обратиться к руководству своему клуба с просьбой продать его в итальянский клуб.
Ранее стало известно, что "Ювентус" сделал ЦСКА новое предложение по приобретению Головина в размере € 19 млн плюс 10% с будущей продажи игрока, однако московский клуб ответил отказом и установил на 22-летнего хавбека ценник в € 30 млн.
Головин согласен на переход в "Ювентус", где он бы получал зарплату в размере € 3 млн за сезон, и его желание присоединиться к туринскому клубу может сыграть определяющую роль в этой сделке.
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