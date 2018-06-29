"Спартак" отклонил предложение по Промесу из Китая

По информации источника, китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в течение июня вел переговоры со "Спартаком" по Квинси ПромесуФинальное предложение "Тяньцзинь" в размере 25 млн евро не устроило москвичей.Кроме того, агенты Промеса запросили у китайцев зарплату в размере 6 млн евро. Напомним, что сейчас голландец зарабатывает в "Спартаке" около 3,5 млн евро, учитывая бонусы.