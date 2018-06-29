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"Спартак" отклонил предложение по Промесу из Китая

По информации источника, китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь" в течение июня вел переговоры со "Спартаком" по Квинси Промесу

Финальное предложение "Тяньцзинь" в размере 25 млн евро не устроило москвичей.

Кроме того, агенты Промеса запросили у китайцев зарплату в размере 6 млн евро. Напомним, что сейчас голландец зарабатывает в "Спартаке" около 3,5 млн евро, учитывая бонусы.

Sport24
Теги: Промес Спартак
Сегодня, 11:23
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(4)
№11 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 12:47) #
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online

Цитата: Lord_Vik
Забивной выносливый сухой нигер. Таких в Европах любят.

А почему нет предложений из европейских клубов?
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№10 Написал: Korsar123 (Сегодня, 12:37) #
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Теперь все стало ясно - Супруга просто не хотела ехать в Китай...А Промес ее уговаривал.
Регистрация: 10.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:28) #
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
В таком случае вероятен расклад что Промес второго круга ,который пешком ходит по полю останется таковым и в новом

и даже при всем этом - он лучший игрок чемпа.
А где Головин?

Ну и уж если сравнивать Головина и Промеса.
То Промес то всяко дороже Головина.
Забивной выносливый сухой нигер. Таких в Европах любят.
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№8 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 12:09) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
Главный тут вопрос чего хотел Промес сам.Если только в Европу дело одно,а если срубить бабла в Китае другое.В таком случае вероятен расклад что Промес второго круга ,который пешком ходит по полю останется таковым и в новом.Для игрока это главный способ вынудить клуб себя отпустить и снизить цену.


Ходит пешком по полю,ему этого хватило чтобы стать лучшим в РФПЛ,мы соглсны,пускай так и ходит.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№7 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 12:08) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Городовой
.В таком случае вероятен расклад что Промес второго круга ,который пешком ходит по полю

Только эта ху*ня легко опровергается тем, что Промес, якобы ходящий пешком, в списке лучших бомбардиров, причем сам - не нападающий. И что он с февраля только за март на 3 лимона подорожал.
Ты эту чушь про "пешком" впихивай тем, кто верит, что Лодыркин - вратарь, дебилы, как Широков говорил еще - за вас только болеют


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№6 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 12:02) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Главный тут вопрос чего хотел Промес сам.Если только в Европу дело одно,а если срубить бабла в Китае другое.В таком случае вероятен расклад что Промес второго круга ,который пешком ходит по полю останется таковым и в новом.Для игрока это главный способ вынудить клуб себя отпустить и снизить цену.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№5 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 11:51) #
  • -1
  •  (13)

Цитата: ДЯДЬКА
Теперь понятно почему он напился и со злости избил жену.

о млять... дефективный... давай что нибудь про чулан пистани...
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№4 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:50) #
  • +5
  •  (9)
online

Цитата: Рефрижиратор
Хотя откуда у старого ГОМОдрила жена...

Плешивый илюша делится собственным опытом.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№3 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 11:44) #
  • -8
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ДЯДЬКА
напился и со злости избил жену.

Твою? А ты свечку держал, старик Факин? А то такая осведомленность... Хотя откуда у старого ГОМОдрила жена...


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 11:41) #
  • +2
  •  (10)
online

Теперь понятно почему он напился и со злости избил жену.
Регистрация: 15.05.2015 [жалоба]
№1 Написал: Рефрижиратор (Сегодня, 11:38) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Такая корова нужна самому! А Гинер пусть торгует замороженой ослятиной дальше stuck_out_tongue_winking_eye


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Хорошо замороженный Головин в предварительных ласках не нуждается
Регистрация: 28.06.2018 [жалоба]
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