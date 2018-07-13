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Рагнар Сигурдссон продлил контракт с "Ростовом"

Защитник "Ростова" Рагнар Сигурдссон продлил контракт с клубом на два года, сообщает официальный сайт российского клуба.

Сигурдссон перешёл в "Ростов" в зимнее трансферное окно. В весенней части сезона исландский защитник провёл за жёлто-синих девять матчей.

В России Рагнар также известен по выступлениям за "Краснодар" и "Рубин". Этим летом Сигурдссон вместе со сборной Исландии принял участие в чемпионате мира—2018.
Теги: Сигурдссон Ростов
Сегодня, 11:35
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Ростов»
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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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