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"Оренбург" усилился двумя футболистами из ФНЛ

По информации Матч ТВ, "Оренбург" подписал контракты с крайним защитником "Тамбова" Евгением Шляковым и нападающим "Тюмени" Андреа Чукановым.

26-летний Шляков в минувшем первенстве ФНЛ провел 33 матча, забив два мяча, также приняв участие в двух стыковых матчах с «Амкаром». На счету 22-летнего Чуканова 32 игры и 4 гола.
Теги: Оренбург
Сегодня, 15:18
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№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:43) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А Чуканов - точно Андреа?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 15:25) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Усилился? А может ослабился?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
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