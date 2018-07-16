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"Спартак" обыграл "Рудар" благодаря голам Ломовицкого, Ханни и Промеса

"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии одержал победу над словенским клубом "Рудар".

Товарищеский матч

Стадион: Филлах, Австрия

"Спартак" – "Рудар" 3:1

Гол: Ломовицкий, 10, Ханни, 36, Промес, 80 - Тучич, 42

"Спартак": Ребров (Терещкин, 70), Петкович (Ещенко, 70), Мамин (Джикия, 70), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Д. Комбаров, 46), Ерёменко (Тимофеев, 70), Попов (Игнатов, 70), Полубояринов (Фернандо, 70), Ломовицкий (Промес, 46), Ханни (Ташаев, 70), Адриано (Бакаев, 46)

"Рудар": Малнар, Васильевич,Томашевич, Пусавер, Болха, Пишек, Трифкович, Арап, Тучич, Радич, Парфитт-Уильямс
Теги: Спартак
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№33 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Для меня команда прежде всего, её подготовка, и никак отдельный футболист, если он не Месси.

Сказал он и жалобно завыл на луну "хульквернись" joy


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№32 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:45) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
Цитата: Blessing
Промеса цитируете....,

Не-а!
Булгакова.

Так с вас писано, про народ, пришедший к власти со своим каутско-энгельским мышлением и дремучестью, аля-Шариков. По правде, название "Свинячье сердце" мне больше по душе.

Суровые годы проходят.... confused


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№31 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:43) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Кроме шила и гвоздя
а то Сухово-Кобылина он всего под столиком с бодуна разлил

Смерть Тарелкина так не расстроит, как это недоразумение...


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№30 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 21:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Если у меня " узкий взгляд " - то какой у тебя ?

Для меня команда прежде всего, её подготовка, и никак отдельный футболист, если он не Месси.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№29 Написал: anonymous (Сегодня, 21:33) #
  • 0
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online

интресно Спартак на сборах хоть с одним мало мальски сильным клубом сыграет? или игра с полулюбителями это тактика Карреры?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№28 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:29) #
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: mongolor
продреса

Как то странно прорыгонил фамилию ПаредАс... Видать тебя кто-то в неудобную позу Нагибулин...


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№27 Написал: oksva Спб (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: oksva
Главное из увиденного в матче - Джикия вернулся и он очень хорош !


Какой -то узкий взгляд на матч, а остальные что, не существуют, не главное?


Разве я что то непонятно написАл ? Если у меня " узкий взгляд " - то какой у тебя ? Неужели надо объяснять ? Первично - возвращение Джикия , остальное - вторично .


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№26 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 21:25) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
в стиле сборной Франции!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№25 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:22) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Смотрящий
Не-а!
Булгакова.

Это он еще не курил joy Ему все больше Петрова-Водкина, а то Сухово-Кобылина он всего под столиком с бодуна разлил


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№24 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:17) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Промеса цитируете....,

Не-а!
Булгакова.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№23 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Гастэряну
неплохой игрок .....был

Точно, станет отличным. Вы-то там как, уже почти совсем продали Голого? Или все 25 миллионов туринских пересчитываете? joy


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№22 Написал: Гастэряну (Сегодня, 21:14) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: Кир Мяс
как же хорош Ташаев

неплохой игрок .....был
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№21 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 21:12) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Спартак разве на толкнул продреса за 50 мультов? так и будет с Рударами вату катать?)
Регистрация: 24.04.2009 [жалоба]
№20 Написал: Кир Мяс (Сегодня, 21:09) #
  • +1
  •  (5)

Смотрю сейчас повтор игры ЦСКА Динамо, как же хорош Ташаев
Регистрация: 20.04.2016 [жалоба]
№19 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 21:05) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Какой -то узкий взгляд на матч

А ты крышку бачка приподними - будет у тебя взгляд пошире. Или на ней дворник сидит? А так бы прям на всю ширину ширинки у тебя был бы взгляд

Цитата: Брюзга
С чего бы это бомжи на ветке всякую куйню собирают? Не иначе как стекломоя нахерачились. sunglasses

Да не, с каждым днем все ближе чемпионат России. И они, грея пятую точку на пятом месте - прям жопой чуят приближение конца smirk


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№18 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 21:01) #
  • +3
  •  (7)

С чего бы это бомжи на ветке всякую куйню собирают? Не иначе как стекломоя нахерачились. sunglasses
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
№17 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:58) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: oksva
Главное из увиденного в матче - Джикия вернулся и он очень хорош !


Какой -то узкий взгляд на матч, а остальные что, не существуют, не главное?


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№16 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:57) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Защита с опорниками во втором тайме смотрелась явно надежней.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№15 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 20:55) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: utekay
Цитата: Смотрящий
как его, дьявола... Каутскому.

laughing laughing laughing laughing laughing laughing

Промеса цитируете...., blush Швондер дал(или Трахтенберг) , чтобы я развивался. Вот я и вижу, как вы развиваетесь.


--------------------
Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№14 Написал: oksva Спб (Сегодня, 20:54) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Главное из увиденного в матче - Джикия вернулся и он очень хорош !


--------------------
За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
№13 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:50) #
  • -7
  •  (7)
online

Цитата: Смотрящий
И к этому, как его, дьявола... Каутскому.

К ренегату? Дзюба в Тарасовке? Или у Онопко?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:47) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Смотрящий
как его, дьявола... Каутскому.

laughing laughing laughing laughing laughing laughing


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№11 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 20:45) #
  • -5
  •  (5)
online

Цитата: Кроме шила и гвоздя
У Лукоморья Дзюб зеленый, златая цепь на Дзюбе том, Радимов, правилам ученый, там морду держит кирпичем

Ха-ха. Зачетно. Не Албин, конечно, но тож стебанул, как та щука Кузьмича..
Цитата: utekay
Лмовицкий - классный парень

У них теперь, вот, еще и пол-Бояринцева появилось. Хрен удержишь.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№10 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 20:42) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
недумаю, что они дружбаны

Да, Ко-ко-ко-корин скорей орзулозаменитель. Жалкое подобие левой руки, зато культурное


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№9 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 20:42) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Кроме шила и гвоздя
Иди на Дзюбу смотри

куда?


Загляни к Энгельсу.
И к этому, как его, дьявола... Каутскому.


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№8 Написал: Кроме шила и гвоздя (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
куда?

В дупло smile Он же дуб? У Лукоморья Дзюб зеленый, златая цепь на Дзюбе том, Радимов, правилам ученый, там морду держит кирпичем


--------------------
Вы шило или гвоздь? Так я вас знаю!
Регистрация: 15.07.2018 [жалоба]
№7 Написал: utekay Россия (Сегодня, 20:38) #
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sparwik53
Иди к дружбану его Кокоше, небось отмечают еще.


недумаю, что они дружбаны


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№6 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 20:35) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
Цитата: Кроме шила и гвоздя
Иди на Дзюбу смотри

куда?

Иди к дружбану его Кокоше, небось отмечают еще.И еще переучивает Кокорина с демонстрации усов, на прикладывание ладони к пустой голове
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№5 Написал: скальп (Сегодня, 20:35) #
  • +2
  •  (8)

Игнатов очень интеллектуально играет,Ломовицкий и Рассказов хороши,а вот Еременко не впечатлил,куча брака,ну а так готовимся дальше.
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 20:33) #
  • +2
  •  (8)

Ломовицкий большой талант,нужно подпускать к основе!
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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