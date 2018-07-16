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"Спартак" обыграл "Рудар" благодаря голам Ломовицкого, Ханни и Промеса
"Спартак" в контрольном матче на сборе в Австрии одержал победу над словенским клубом "Рудар".
Товарищеский матч
Стадион: Филлах, Австрия
"Спартак" – "Рудар" 3:1
Гол: Ломовицкий, 10, Ханни, 36, Промес, 80 - Тучич, 42
"Спартак": Ребров (Терещкин, 70), Петкович (Ещенко, 70), Мамин (Джикия, 70), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Д. Комбаров, 46), Ерёменко (Тимофеев, 70), Попов (Игнатов, 70), Полубояринов (Фернандо, 70), Ломовицкий (Промес, 46), Ханни (Ташаев, 70), Адриано (Бакаев, 46)
"Рудар": Малнар, Васильевич,Томашевич, Пусавер, Болха, Пишек, Трифкович, Арап, Тучич, Радич, Парфитт-Уильямс
Товарищеский матч
Стадион: Филлах, Австрия
"Спартак" – "Рудар" 3:1
Гол: Ломовицкий, 10, Ханни, 36, Промес, 80 - Тучич, 42
"Спартак": Ребров (Терещкин, 70), Петкович (Ещенко, 70), Мамин (Джикия, 70), Боккетти (Жиго, 46), Рассказов (Д. Комбаров, 46), Ерёменко (Тимофеев, 70), Попов (Игнатов, 70), Полубояринов (Фернандо, 70), Ломовицкий (Промес, 46), Ханни (Ташаев, 70), Адриано (Бакаев, 46)
"Рудар": Малнар, Васильевич,Томашевич, Пусавер, Болха, Пишек, Трифкович, Арап, Тучич, Радич, Парфитт-Уильямс
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