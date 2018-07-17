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"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова"

Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб достиг договоренности об использовании "Ростов Арены".

"В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов", - цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.
Теги: Ростов
Сегодня, 21:21
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№5 Написал: zozsarogov (Сегодня, 22:32) #
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online

нaрод недaвно рaскрыли секрет стройного и подкаченого тела, не зaнимаясь спортом и без диет. Этот способ вычитaл в одном блоге и решил сразу же опробовать, результaт удивил: зa две недели убрал живот и начали проступать кубики, подкачал руки и спину.Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диетaх и ходить в cпоpт зал и цена вoпpоca копeeчнaя. Вот тот блог, где подробно все описaно --- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 17.07.2018 [жалоба]
№4 Написал: скальп (Сегодня, 22:06) #
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online

Не надолго,после первого круга опять начнется нытье про деньги,без гос сиськи вы не можете
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№3 Написал: GPS (Сегодня, 22:05) #
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Цитата: сеноповал
Сходи на свой рынок за мясом и сравни - сколько стоило мясо месяц назад и сколько сегодня ?

Да что мне ходить. С нового года ничего не поменялось. Да и до этого так же было ))
И это Нерезиновая.
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
№2 Написал: сеноповал спб (Сегодня, 22:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: GPS
Вопрос на сколько это продлится?

Сходи на свой рынок за мясом и сравни - сколько стоило мясо месяц назад и сколько сегодня ?
Продлится, пока ты хочешь жрать мясо и платишь )))))))))))))))))))))))))))))))
Регистрация: 24.06.2018 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Сегодня, 21:56) #
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Вопрос на сколько это продлится? Хоть сезон отыграют?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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