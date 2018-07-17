Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:23
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (1)
Андрей Канчельскис: если Головин уезжает в Лондон, может без проблем обращаться ко мне - помогу с поисками квартиры, безвозмездно (1)
19:45
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (16)
"Зенит" вырвал победу над "Дженоа" (16)
19:25
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
Сергей Силкин: Юсупову надо переходить в "Локомотив" или "Краснодар", "Витесс" - не самый лучший клуб
19:14
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
Валерий Газзаев: законопроект о финансировании профессиональных клубов за счет частных инвестиций поможет эффективному использованию наследия ЧМ-2018 (2)
15:22
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
Валерий Непомнящий: по качеству игры чемпионат мира далеко позади Лиги чемпионов и чемпионата Европы (7)
14:31
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (17)
Calciomercato: Головин отклонил предложение "Монако", переговоры с "Челси" близки к завершению (17)
13:16
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (11)
Президент "Урала": я против VAR - при его использовании мы бы никогда не увидели "Руку Бога" (11)
12:40
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (23)
Фанаты московского "Торпедо" жестко отреагировали на трансфер темнокожего футболиста (фото) (23)
"Ростов Арена" будет домашним стадионом "Ростова"
Президент "Ростова" Арташес Арутюнянц сообщил, что клуб достиг договоренности об использовании "Ростов Арены".
"В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов", - цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.
"В настоящее время достигнута договоренность об использовании "Ростов Арены" в качестве домашнего стадиона для нашего футбольного клуба. Такое решение стало возможным, благодаря оперативному вмешательству губернатора Ростовской области. Мы благодарим Василия Юрьевича за эту поддержку. Уверен, что использование новой современной арены даст импульс развитию футбольного клуба "Ростов", - цитирует Арутюнянца пресс-служба клуба.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.