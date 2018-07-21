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В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать возможность приобретения клубом хавбека "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка и защитника "Барселоны" Алейша Видаля.

"Без комментариев. Как только что-то произойдет, сразу же объявим. Это наша принципиальная позиция", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Локомотив
Сегодня, 22:11
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№1 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 22:25) #
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online
Болеет за:
«Волга НН»
Оба футболиста в одно время играли в Севильи,и брали Лигу Европы. Возможно будет и неплохое усиление.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
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