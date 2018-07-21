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В "Локомотиве" не комментируют возможные трансферы Гжегожа Крыховяка и Алейша Видаля
Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков не стал комментировать возможность приобретения клубом хавбека "ПСЖ" Гжегожа Крыховяка и защитника "Барселоны" Алейша Видаля.
"Без комментариев. Как только что-то произойдет, сразу же объявим. Это наша принципиальная позиция", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
"Без комментариев. Как только что-то произойдет, сразу же объявим. Это наша принципиальная позиция", - цитирует Мещерякова "Спорт-Экспресс".
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