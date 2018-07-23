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"Матч ТВ" покинул ведущий режиссёр трансляций, работавший на Прямой линии Президента

Режиссёр большинства топовых футбольных трансляций "Матч ТВ" Артём Шадров покинул канал, сообщил в своём твиттере журналист Бизнес-Онлайн Айрат Шамилов.

"Это огромная потеря для нашего футбола. Артем был одним из движков, повышающих уровень показа РФПЛ. Очень жаль!" - написал Шамилов.

"Ой. Артем-то без работы точно не останется (снимал Прямую линию президента Путина), а вот что будет делать без него "Матч", непонятно", - отреагировал на новость один из главных блогеров в тематике спортивного телевидения Данил Тармасинов.
Теги: Матч-ТВ
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