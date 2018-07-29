Евгений Фролов: задача "Оренбурга" выигрывать и побеждать в каждой игре

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Опрос:
Кто главный претендент на чемпионство в новом сезоне?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:24
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (6)
Александр Бородюк заявил, что решение о присвоении званий ЗМС футболистам сборной соответствует регламенту (6)
12:08
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (2)
"Луч" дома обыграл "Зенит-2" (2)
11:41
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
Оргкомитет ЧМ-2022 в Катаре провел кампанию по саботажу заявок США и Австралии, используя бывших агентов ЦРУ (2)
10:14
Начать за здравие. Кто из легионеров "Спартака" нового времени, как Жиго, забивал в первом матче? (6)
Начать за здравие. Кто из легионеров "Спартака" нового времени, как Жиго, забивал в первом матче? (6)
09:17
Инна Жиркова – Дзюбе: если бы не ты, сын Дима бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным (12)
Инна Жиркова – Дзюбе: если бы не ты, сын Дима бы так близко не оказался с Владимиром Владимировичем Путиным (12)
00:47
Благотворительный фонд "Спартака" будет помогать детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями (14)
Благотворительный фонд "Спартака" будет помогать детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями (14)
Вчера, 23:48
Валерий Карпин: в игре "Ростова" раздражали неправильные решения при развитии атаки (1)
Валерий Карпин: в игре "Ростова" раздражали неправильные решения при развитии атаки (1)
Вчера, 23:44
Татьяна Тарасова: у футболистов серьезное покровительство (14)
Татьяна Тарасова: у футболистов серьезное покровительство (14)
Вчера, 23:26
"Ростов" одержал победу над "Ахматом" (6)
"Ростов" одержал победу над "Ахматом" (6)
Вчера, 23:13
Дмитрий Парфенов: немного в шоке от результата (1)
Дмитрий Парфенов: немного в шоке от результата (1)
Вчера, 22:51
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Солидный Жиго, расточительный Зе Луиш и неудачник Фролов. Оценки за матч «Спартак» - «Оренбург»
Вчера, 22:47
Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (1)
Массимо Каррера: Попов - игрок "Спартака". Мы прояснили с ним некоторые моменты, все уладилось (1)
Вчера, 22:23
Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов? (25)
Андрей Червиченко: как с такой игрой "Спартак" будет пробиваться в Лигу чемпионов? (25)
Вчера, 22:14
Артём Кулишев: "Спартак" - это "Спартак" (видео) (1)
Артём Кулишев: "Спартак" - это "Спартак" (видео) (1)
Вчера, 22:03
Валерий Рейнгольд: по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет (2)
Валерий Рейнгольд: по настроению, желанию и самоотдаче у меня к "Спартаку" вопросов нет (2)
Евгений Фролов: задача "Оренбурга" выигрывать и побеждать в каждой игре
После матча первого тура «Спартак»-«Оренбург» на наши вопросы согласился ответить голкипер гостей Евгений Фролов.
- Евгений, твоя оценка прошедшего матча с московским «Спартаком»
- Какая оценка... Проиграли. Моментов у чужих ворот почти не создали. Хотя в целом, для первой игры в обороне сыграли достаточно надежно.
- Первая игра и сразу с одним из лидеров нашего чемпионата. Как настраивались на матч? Какая была тренерская установка?
- Тренерская установка была играть на победу. Да и мы понимали, что нужно выходить и набирать очки, со всеми соперниками можно играть. Хотя "Спартак" и мастеровитая команда, топ уровня для России. Игра, в целом, была ничейной.
- 72 на 28 процент владения мячом после первого тайма. Понимали, что «Спартак» безусловно будет играть первым номером, и ждали ли такого давления от соперника?
- Конечно, ждали и разбирали соперника. Отталкивались от своих сильных качеств. Игра на контратаках и слаженных действиях в обороне.
- Гол случился уже на 4 минуте матча как показалось из-за твоей явной ошибки. Вспомни тот момент и попытайся объективно оценить эпизод.
- Объективно гол моя ошибка. Не прибавить, не убавить.
- По ходу матча показалось, что в некоторых эпизодах ты действовал не совсем уверенно. С чем это было связано?
- Это только показалось. Не знаю почему сложилось у вас такое впечатление. Кроме момента с голом, явных ошибок не было.
- Между тем тебе удался фантастический сэйв во втором тайме. В конце первого ты два раза нейтрализовал угрозу своим воротам. Во втором тайме не дал забить Зе Луишу…
- Я сам не понял, как все произошло. Удар головой был невероятно сложным, но справился. И спасибо защитникам за то, что подстраховали.
- По твоим ощущениям на сколько велика разница между РПЛ и ФНЛ на данный момент?
- Разница ощутимая. И в скорости мышления соперника, и в скорости передвижения, и в судействе. Если ты лидер ФНЛ, тебя судят достойно, здесь же отдают предпочтение лидерам в некоторых моментах. Хотя сегодня было достаточно ровное судейство. Ну и, конечно, класс и уровень игроков. Здесь наказывают за малейшую расслабленность.
- Кто из игроков соперника понравился больше всего, и кто доставил больше всего тебе проблем?
- Зе Луиш, который цеплялся за каждый мяч - сильный, крепкий, уверенно стоит на ногах. При этом быстрый, легкий и пластичный. Настоящий атлет! Рома Зобнин, который провел классный ЧМ, и сегодня проделал колоссальный объем полезной работы. Просто машина!
- Какие задачи у команды на сезон?
- Выигрывать и побеждать в каждой игре.
Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
- Евгений, твоя оценка прошедшего матча с московским «Спартаком»
- Какая оценка... Проиграли. Моментов у чужих ворот почти не создали. Хотя в целом, для первой игры в обороне сыграли достаточно надежно.
- Первая игра и сразу с одним из лидеров нашего чемпионата. Как настраивались на матч? Какая была тренерская установка?
- Тренерская установка была играть на победу. Да и мы понимали, что нужно выходить и набирать очки, со всеми соперниками можно играть. Хотя "Спартак" и мастеровитая команда, топ уровня для России. Игра, в целом, была ничейной.
- 72 на 28 процент владения мячом после первого тайма. Понимали, что «Спартак» безусловно будет играть первым номером, и ждали ли такого давления от соперника?
- Конечно, ждали и разбирали соперника. Отталкивались от своих сильных качеств. Игра на контратаках и слаженных действиях в обороне.
- Гол случился уже на 4 минуте матча как показалось из-за твоей явной ошибки. Вспомни тот момент и попытайся объективно оценить эпизод.
- Объективно гол моя ошибка. Не прибавить, не убавить.
- По ходу матча показалось, что в некоторых эпизодах ты действовал не совсем уверенно. С чем это было связано?
- Это только показалось. Не знаю почему сложилось у вас такое впечатление. Кроме момента с голом, явных ошибок не было.
- Между тем тебе удался фантастический сэйв во втором тайме. В конце первого ты два раза нейтрализовал угрозу своим воротам. Во втором тайме не дал забить Зе Луишу…
- Я сам не понял, как все произошло. Удар головой был невероятно сложным, но справился. И спасибо защитникам за то, что подстраховали.
- По твоим ощущениям на сколько велика разница между РПЛ и ФНЛ на данный момент?
- Разница ощутимая. И в скорости мышления соперника, и в скорости передвижения, и в судействе. Если ты лидер ФНЛ, тебя судят достойно, здесь же отдают предпочтение лидерам в некоторых моментах. Хотя сегодня было достаточно ровное судейство. Ну и, конечно, класс и уровень игроков. Здесь наказывают за малейшую расслабленность.
- Кто из игроков соперника понравился больше всего, и кто доставил больше всего тебе проблем?
- Зе Луиш, который цеплялся за каждый мяч - сильный, крепкий, уверенно стоит на ногах. При этом быстрый, легкий и пластичный. Настоящий атлет! Рома Зобнин, который провел классный ЧМ, и сегодня проделал колоссальный объем полезной работы. Просто машина!
- Какие задачи у команды на сезон?
- Выигрывать и побеждать в каждой игре.
Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.