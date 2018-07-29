Евгений Фролов: задача "Оренбурга" выигрывать и побеждать в каждой игре

После матча первого тура «Спартак»-«Оренбург» на наши вопросы согласился ответить голкипер гостей Евгений Фролов.- Какая оценка... Проиграли. Моментов у чужих ворот почти не создали. Хотя в целом, для первой игры в обороне сыграли достаточно надежно.- Тренерская установка была играть на победу. Да и мы понимали, что нужно выходить и набирать очки, со всеми соперниками можно играть. Хотя "Спартак" и мастеровитая команда, топ уровня для России. Игра, в целом, была ничейной.- Конечно, ждали и разбирали соперника. Отталкивались от своих сильных качеств. Игра на контратаках и слаженных действиях в обороне.- Объективно гол моя ошибка. Не прибавить, не убавить.- Это только показалось. Не знаю почему сложилось у вас такое впечатление. Кроме момента с голом, явных ошибок не было.- Я сам не понял, как все произошло. Удар головой был невероятно сложным, но справился. И спасибо защитникам за то, что подстраховали.- Разница ощутимая. И в скорости мышления соперника, и в скорости передвижения, и в судействе. Если ты лидер ФНЛ, тебя судят достойно, здесь же отдают предпочтение лидерам в некоторых моментах. Хотя сегодня было достаточно ровное судейство. Ну и, конечно, класс и уровень игроков. Здесь наказывают за малейшую расслабленность.- Зе Луиш, который цеплялся за каждый мяч - сильный, крепкий, уверенно стоит на ногах. При этом быстрый, легкий и пластичный. Настоящий атлет! Рома Зобнин, который провел классный ЧМ, и сегодня проделал колоссальный объем полезной работы. Просто машина!- Выигрывать и побеждать в каждой игре.. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.