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Евгений Фролов: задача "Оренбурга" выигрывать и побеждать в каждой игре

После матча первого тура «Спартак»-«Оренбург» на наши вопросы согласился ответить голкипер гостей Евгений Фролов.

- Евгений, твоя оценка прошедшего матча с московским «Спартаком»

- Какая оценка... Проиграли. Моментов у чужих ворот почти не создали. Хотя в целом, для первой игры в обороне сыграли достаточно надежно.

- Первая игра и сразу с одним из лидеров нашего чемпионата. Как настраивались на матч? Какая была тренерская установка?

- Тренерская установка была играть на победу. Да и мы понимали, что нужно выходить и набирать очки, со всеми соперниками можно играть. Хотя "Спартак" и мастеровитая команда, топ уровня для России. Игра, в целом, была ничейной.

- 72 на 28 процент владения мячом после первого тайма. Понимали, что «Спартак» безусловно будет играть первым номером, и ждали ли такого давления от соперника?

- Конечно, ждали и разбирали соперника. Отталкивались от своих сильных качеств. Игра на контратаках и слаженных действиях в обороне.

- Гол случился уже на 4 минуте матча как показалось из-за твоей явной ошибки. Вспомни тот момент и попытайся объективно оценить эпизод.

- Объективно гол моя ошибка. Не прибавить, не убавить.

- По ходу матча показалось, что в некоторых эпизодах ты действовал не совсем уверенно. С чем это было связано?

- Это только показалось. Не знаю почему сложилось у вас такое впечатление. Кроме момента с голом, явных ошибок не было.

- Между тем тебе удался фантастический сэйв во втором тайме. В конце первого ты два раза нейтрализовал угрозу своим воротам. Во втором тайме не дал забить Зе Луишу…

- Я сам не понял, как все произошло. Удар головой был невероятно сложным, но справился. И спасибо защитникам за то, что подстраховали.

- По твоим ощущениям на сколько велика разница между РПЛ и ФНЛ на данный момент?

- Разница ощутимая. И в скорости мышления соперника, и в скорости передвижения, и в судействе. Если ты лидер ФНЛ, тебя судят достойно, здесь же отдают предпочтение лидерам в некоторых моментах. Хотя сегодня было достаточно ровное судейство. Ну и, конечно, класс и уровень игроков. Здесь наказывают за малейшую расслабленность.

- Кто из игроков соперника понравился больше всего, и кто доставил больше всего тебе проблем?

- Зе Луиш, который цеплялся за каждый мяч - сильный, крепкий, уверенно стоит на ногах. При этом быстрый, легкий и пластичный. Настоящий атлет! Рома Зобнин, который провел классный ЧМ, и сегодня проделал колоссальный объем полезной работы. Просто машина!

- Какие задачи у команды на сезон?

- Выигрывать и побеждать в каждой игре.

Rusfootball.info. С Евгением Фроловым общался Миша-Пират.
Теги: Оренбург Спартак
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