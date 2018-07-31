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Источник: "Краснодар" лишился 20 млн долларов из-за ухода шести основных спонсоров

По информации РБК, "Краснодар" перед началом этого сезона лишился шести из восьми основных спонсоров. По оценке издания, клуб Сергея Галицкого получал от этих партнеров до 20 миллионов долларов в год.

Отмечается, что компании, пропавшие из списка "Спонсоры и партнера" на сайте клуба, были поставщиками продуктов для торговой сети "Магнит", которую владелец клуба продал в феврале этого года.

РБК
Теги: Краснодар Галицкий
Сегодня, 15:07
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№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:12) #
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Вот как у нас бизнес строится в России .... типа мы вас в магнитах будет продвигать а вы мне спонсируйте клуб - 20 миллионов долларов это прямой откат за вход на прилавки в Магнитах !!
Галицкий ушел из Магнита и спонсоры ушли .... Потом будут про честный, независимый клуб втирать !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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