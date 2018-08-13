Полоз: после проигрыша "Баварии" Бердыев нас жестко "разнес" в раздевалке

Дмитрий Полоз рассказал о реакции Курбана Бердыева на поражение в дебютном матче "Ростова" в ЛЧ от "Баварии" (0:5)."Когда мы в "Ростове" проиграли "Баварии" 0:5, Бердыев жестко разнёс нас в раздевалке. Кто-то где-то в углу чуть посмеялся и Бекиич это услышал и сказал: "Для вас это такой опыт, такой урок! Как вы не поймёте!?". Я для себя тогда многое вынес и следующие матчи мы сыграли уже по-другому и тот опыт действительно пригодился.Для него очень важна вера. Футболист должен выходить, засучив рукава и биться, работать, пахать, веря в положительный результат", - сказал Полоз.