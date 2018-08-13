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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
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ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля"
ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Марко Груича. Армейцы хотят арендовать сербского хавбека, который не проходит в основной состав своего клуба.
В прошлом сезоне 22-летний Груич провел за "Ливерпуль" шесть матчей. Заканчивал сезон он в аренде в "Кардифф Сити".
Переговоры по аренде хорвата Марко Влашича у "Эвертона" находятся в завершающей стадии. Ранее сообщалось, что сделка должна быть заключена 12 августа.
Sport24
В прошлом сезоне 22-летний Груич провел за "Ливерпуль" шесть матчей. Заканчивал сезон он в аренде в "Кардифф Сити".
Переговоры по аренде хорвата Марко Влашича у "Эвертона" находятся в завершающей стадии. Ранее сообщалось, что сделка должна быть заключена 12 августа.
Sport24
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