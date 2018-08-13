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ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля"

ЦСКА заинтересован в полузащитнике "Ливерпуля" Марко Груича. Армейцы хотят арендовать сербского хавбека, который не проходит в основной состав своего клуба.

В прошлом сезоне 22-летний Груич провел за "Ливерпуль" шесть матчей. Заканчивал сезон он в аренде в "Кардифф Сити".

Переговоры по аренде хорвата Марко Влашича у "Эвертона" находятся в завершающей стадии. Ранее сообщалось, что сделка должна быть заключена 12 августа.

Sport24
Теги: ЦСКА Ливерпуль
Сегодня, 20:37
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(2)
№10 Написал: 1111111111 (Сегодня, 22:22) #
  • 0
  •  (0)

СЕРБ,который никому не нужен будет тянуть ЦСКА в ЛЧ!))? Как всегда и у всех наших!) Собираем шлак и собираемся покорять евро кубки!)) А потом удивляемся ,как же так)))!
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (2)

FC VOLGA,
сейчас нет денег,поэтому пробуют разные варианты
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Евгений Буров (Сегодня, 21:15) #
  • 0
  •  (2)

пока только хочет но не может команды просто нет да и аренда уже не помогает wink
Регистрация: 21.01.2018 [жалоба]
№7 Написал: FC VOLGA Нижний Новгород (Сегодня, 21:07) #
  • -4
  •  (4)
Болеет за:
«Волга НН»
Зачем ЦСКА очередной сопляк ,тем более в аренду. Нормальные клубы таких берут на лавку ,и на перспективу ,а не под основу.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 21:01) #
  • +2
  •  (8)

Влашич. Шиманьский. Груич, а ранее Бистрович и Бийол))) - походу Гончаренко хочет соброать чисто славянскую команду))

Осталось только Магнуссона переименовать в Великанова. и дать рос паспорт Эрнандесу.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 20:46) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
арендовать smirk
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 20:39) #
  • -1
  •  (5)

Нападающий и полузащитник- это ведь разные позиции?)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Миха Ковалёв (Сегодня, 20:39) #
  • 0
  •  (2)

ну удачи им,он сказал что никуда не уйдёт и будет бороться за место в основе
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№2 Написал: LEGOLAS-22 Красногорск (Сегодня, 20:38) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Он полузащитник, аллё.
Регистрация: 3.09.2007 [жалоба]
№1 Написал: Antip7 (Сегодня, 20:38) #
  • +1
  •  (7)

Я думал Саллаха.. хмм
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
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