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Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Лапочкин: не напрягает, когда меня называют спартаковским судьей
Судья Сергей Лапочкин, работавший на матче "Краснодар" - "Спартак" (0:1), спокойно относится к своей статистике. При судействе Лапочкина "Краснодар" проиграл 16 последних матчей, а "Спартак" победил в 19 из 24.
- Как быть со статистикой? "Краснодар" при вас проиграл шесть последних матчей, в то же время "Спартак" - выиграл 19 из 24.
- Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. Достаточно посмотреть, с какими командами встречался "Краснодар" в этих матчах, а с какими - "Спартак".
- Поясните, пожалуйста.
- "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" - с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось. Так что я абсолютно спокойно реагирую на такие цифры.
- Тем не менее, вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?
- Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.
"Спорт-Экспресс"
- Как быть со статистикой? "Краснодар" при вас проиграл шесть последних матчей, в то же время "Спартак" - выиграл 19 из 24.
- Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. Достаточно посмотреть, с какими командами встречался "Краснодар" в этих матчах, а с какими - "Спартак".
- Поясните, пожалуйста.
- "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" - с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось. Так что я абсолютно спокойно реагирую на такие цифры.
- Тем не менее, вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?
- Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.
"Спорт-Экспресс"
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