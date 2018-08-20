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Сергей Лапочкин: не напрягает, когда меня называют спартаковским судьей

Судья Сергей Лапочкин, работавший на матче "Краснодар" - "Спартак" (0:1), спокойно относится к своей статистике. При судействе Лапочкина "Краснодар" проиграл 16 последних матчей, а "Спартак" победил в 19 из 24.

- Как быть со статистикой? "Краснодар" при вас проиграл шесть последних матчей, в то же время "Спартак" - выиграл 19 из 24.

- Я абсолютно спокойно отношусь к этой статистике. Достаточно посмотреть, с какими командами встречался "Краснодар" в этих матчах, а с какими - "Спартак".

- Поясните, пожалуйста.

- "Краснодар" играл с топовыми соперниками, а "Спартак" - с разными, можно сказать, со всеми. Так получилось. Так что я абсолютно спокойно реагирую на такие цифры.

- Тем не менее, вас стали называть спартаковским судьей. Вас это напрягает?

- Нет, конечно, не напрягает. Сегодня называют спартаковским судьей, завтра еще каким-то. Болельщикам и журналистам же надо что-то говорить. Так что я абсолютно спокоен.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Лапочкин Спартак
Сегодня, 21:26
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(1)
№5 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 21:46) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
papic777 СПБ

Какие два, там 4 удаления должно быть,а то и 5.Ну че там у вас,прием стеклотары закрыли уже?Держись )


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зенит - команда с пониженной социальной ответственностью.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№4 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 21:38) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Краснодар»
Да оно и понятно.
Регистрация: 25.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 21:36) #
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  •  (1)
online

Видимо есть способы снятия напряжения
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: golden Axe (Сегодня, 21:28) #
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Молодец Серёга,не обращай внимание на дегенератов,суди как судил
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
№1 Написал: papic777 СПБ (Сегодня, 21:26) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
так то у спартака должно быть два удаления Промеса и Ещенко. smile
Регистрация: 27.03.2008 [жалоба]
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