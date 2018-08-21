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Александр Егоров: нам поставлена задача провести 9 матчей с VAR

Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров рассказал о том, что перед РФС и РПЛ стоит задача задействовать систему VAR на нескольких матчах чемпионата России.



«Нам с Алаевым поставлена задача провести с VAR девять матчей. От этого никуда не деться, вопрос состоит в финансировании. Вводиться будет только VAR, о системе определения взятия ворот речи не идёт», — передаёт слова Егорова «Чемпионат».

Напомним, ранее «Краснодар» и «Спартак» выразили желание использовать систему VAR за свой счёт. Вчера «быки» опубликовали видеоролик с нарезкой спорных моментов матча со «Спартаком», взятыми из установленной на стадионе системы видеоповторов.
Теги: Егоров
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