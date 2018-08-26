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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Иван Коновалов: не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов пробил в меня
Голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов после матча с ЦСКА (1:1) прокомментировал свой дебют в новой команде.
– Как оцените свой дебют за "Рубин" и как узнали, что выйдете в старте?
– Известно было за несколько дней. Сослан (Джанаев) сначала занимался индивидуально, но потом тренеры сказали, чтобы я готовился к игре. Дебют оценю в целом неплохо. Хотелось бы лучше: сыграть на ноль и победить ЦСКА. Но не хватило. Может быть, я ошибся.
– Что произошло в том моменте?
– Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках.
– Для воспитанника "Спартака" матч против ЦСКА вызывал особые эмоции?
– Для меня каждый матч принципиальный. Просто надо выходить и приносить пользу своему клубу и побеждать в каждом матче. Виталий Витальевич Кафанов и Сергей Викторович Козко очень помогают, их советы в тренировках и игре мне очень помогают. Буду стараться прогрессировать.
- Партнеры поблагодарили вас за спасение в концовке?
– Да. Подошли и сказали спасибо.
"Спорт-Экспресс"
– Как оцените свой дебют за "Рубин" и как узнали, что выйдете в старте?
– Известно было за несколько дней. Сослан (Джанаев) сначала занимался индивидуально, но потом тренеры сказали, чтобы я готовился к игре. Дебют оценю в целом неплохо. Хотелось бы лучше: сыграть на ноль и победить ЦСКА. Но не хватило. Может быть, я ошибся.
– Что произошло в том моменте?
– Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках.
– Для воспитанника "Спартака" матч против ЦСКА вызывал особые эмоции?
– Для меня каждый матч принципиальный. Просто надо выходить и приносить пользу своему клубу и побеждать в каждом матче. Виталий Витальевич Кафанов и Сергей Викторович Козко очень помогают, их советы в тренировках и игре мне очень помогают. Буду стараться прогрессировать.
- Партнеры поблагодарили вас за спасение в концовке?
– Да. Подошли и сказали спасибо.
"Спорт-Экспресс"
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