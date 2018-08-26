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Иван Коновалов: не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов пробил в меня

Голкипер казанского "Рубина" Иван Коновалов после матча с ЦСКА (1:1) прокомментировал свой дебют в новой команде.

– Как оцените свой дебют за "Рубин" и как узнали, что выйдете в старте?

– Известно было за несколько дней. Сослан (Джанаев) сначала занимался индивидуально, но потом тренеры сказали, чтобы я готовился к игре. Дебют оценю в целом неплохо. Хотелось бы лучше: сыграть на ноль и победить ЦСКА. Но не хватило. Может быть, я ошибся.

– Что произошло в том моменте?

– Я посчитал, что защитник не успевает и побежал, не смог вовремя остановиться, тогда бы Чалов просто в меня бы пробил. Буду исправляться и работать на тренировках.

– Для воспитанника "Спартака" матч против ЦСКА вызывал особые эмоции?

– Для меня каждый матч принципиальный. Просто надо выходить и приносить пользу своему клубу и побеждать в каждом матче. Виталий Витальевич Кафанов и Сергей Викторович Козко очень помогают, их советы в тренировках и игре мне очень помогают. Буду стараться прогрессировать.

- Партнеры поблагодарили вас за спасение в концовке?

– Да. Подошли и сказали спасибо.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рубин ЦСКА
Сегодня, 15:18
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