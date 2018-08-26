Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (2:0), которую он возглавлял в прошлом сезоне, передает корреспондент- Удачно сложилось начало матча. Смогли забить быстрый мяч, и второй сразу забили. Потом немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Во втором тайме у соперника были моменты, чтобы сократить отставание. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. "Уфа" тоже сражалась. Горжусь ими, они большие молодцы, они бились, хотели победить.- Тяжело судить, спровоцировал или нет. Судья посчитал удалить его. Это лучше у него и спросить.- Луиш хорошо сыграл, как и вся команда. Молодцы. Будем работать над завершением в атаке. Ребята играют в свою силу, на максимум.- Нет, не ожидали.- Конечно. Мы его выпускали в контрольных матчах. Прекрасно его знаю. Я хочу его поздравить, это большое усиление для уфимского футбола. Желаю ему большой карьеры, он прекрасный парень. Удачи ему и попасть в национальную сборную.- У нас в распоряжении 18 игроков, отдавать некого. Может самим кого-то взять.