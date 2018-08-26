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Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить

Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (2:0), которую он возглавлял в прошлом сезоне, передает корреспондент Rusfootball.info.

- Удачно сложилось начало матча. Смогли забить быстрый мяч, и второй сразу забили. Потом немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Во втором тайме у соперника были моменты, чтобы сократить отставание. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. "Уфа" тоже сражалась. Горжусь ими, они большие молодцы, они бились, хотели победить.

- Видели момент с удалением Йокича? Показалось, что Ерохин там спровоцировал.

- Тяжело судить, спровоцировал или нет. Судья посчитал удалить его. Это лучше у него и спросить.

- Как сегодня сыграл Нету? И не кажется ли вам, что Набиуллин играет через чур прямолинейно в атаке?

- Луиш хорошо сыграл, как и вся команда. Молодцы. Будем работать над завершением в атаке. Ребята играют в свою силу, на максимум.

- Ожидали выход Дивеева в стартовом составе?

- Нет, не ожидали.

- В прошлом сезоне, тренируя "Уфу", видели в нем большой потенциал?

- Конечно. Мы его выпускали в контрольных матчах. Прекрасно его знаю. Я хочу его поздравить, это большое усиление для уфимского футбола. Желаю ему большой карьеры, он прекрасный парень. Удачи ему и попасть в национальную сборную.

- Можете ли отдать в "Уфу" кого-нибудь в аренду?

- У нас в распоряжении 18 игроков, отдавать некого. Может самим кого-то взять.
Теги: Семак Уфа Зенит
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