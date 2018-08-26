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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Сергей Семак: горжусь "Уфой", они бились и хотели победить
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над "Уфой" (2:0), которую он возглавлял в прошлом сезоне, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Удачно сложилось начало матча. Смогли забить быстрый мяч, и второй сразу забили. Потом немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Во втором тайме у соперника были моменты, чтобы сократить отставание. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. "Уфа" тоже сражалась. Горжусь ими, они большие молодцы, они бились, хотели победить.
- Видели момент с удалением Йокича? Показалось, что Ерохин там спровоцировал.
- Тяжело судить, спровоцировал или нет. Судья посчитал удалить его. Это лучше у него и спросить.
- Как сегодня сыграл Нету? И не кажется ли вам, что Набиуллин играет через чур прямолинейно в атаке?
- Луиш хорошо сыграл, как и вся команда. Молодцы. Будем работать над завершением в атаке. Ребята играют в свою силу, на максимум.
- Ожидали выход Дивеева в стартовом составе?
- Нет, не ожидали.
- В прошлом сезоне, тренируя "Уфу", видели в нем большой потенциал?
- Конечно. Мы его выпускали в контрольных матчах. Прекрасно его знаю. Я хочу его поздравить, это большое усиление для уфимского футбола. Желаю ему большой карьеры, он прекрасный парень. Удачи ему и попасть в национальную сборную.
- Можете ли отдать в "Уфу" кого-нибудь в аренду?
- У нас в распоряжении 18 игроков, отдавать некого. Может самим кого-то взять.
- Удачно сложилось начало матча. Смогли забить быстрый мяч, и второй сразу забили. Потом немного успокоились и вторая половина первого тайма прошла в равной борьбе. Во втором тайме у соперника были моменты, чтобы сократить отставание. Хочу поздравить свою команду с заслуженной победой. "Уфа" тоже сражалась. Горжусь ими, они большие молодцы, они бились, хотели победить.
- Видели момент с удалением Йокича? Показалось, что Ерохин там спровоцировал.
- Тяжело судить, спровоцировал или нет. Судья посчитал удалить его. Это лучше у него и спросить.
- Как сегодня сыграл Нету? И не кажется ли вам, что Набиуллин играет через чур прямолинейно в атаке?
- Луиш хорошо сыграл, как и вся команда. Молодцы. Будем работать над завершением в атаке. Ребята играют в свою силу, на максимум.
- Ожидали выход Дивеева в стартовом составе?
- Нет, не ожидали.
- В прошлом сезоне, тренируя "Уфу", видели в нем большой потенциал?
- Конечно. Мы его выпускали в контрольных матчах. Прекрасно его знаю. Я хочу его поздравить, это большое усиление для уфимского футбола. Желаю ему большой карьеры, он прекрасный парень. Удачи ему и попасть в национальную сборную.
- Можете ли отдать в "Уфу" кого-нибудь в аренду?
- У нас в распоряжении 18 игроков, отдавать некого. Может самим кого-то взять.
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