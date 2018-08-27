Александр Шикунов: тренировать нашу команду будет Тихонов

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов опроверг информацию о том, что в скором времени место Андрея Тихонова займет Миодраг Божович:- О Божовиче я сам услышал из новостей, мне сегодня показывали, - рассказал Шикунов в передаче "8-16" на телеканале Матч Премьер. - Никаких переговоров с Миодрагом у нас не было. У нас с ним хорошие отношения, он работал с нами в "Ростове", Миодраг большой мой товарищ, мой друг, но тренировать нашу команду будет Тихонов. Мы только начали с ним работать. Даже поводов для разговоров здесь нет."Крылья Советов" после 5-ти туров занимают 13-е место с 4 игровыми баллами в активе.