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"Зенит" - единственный в чемпионате России клуб без приобретений

Трансферное окно в России закрылось, питерский "Зенит" стал единственный клубом, который не сделал ни одной покупки.

Этим летом в клуб вернулись Артем Дзюба ("Арсенал", Тула), Роберт Мак (ПАОК), Луиш Нету ("Фенербахче"), Эрнани ("Сент-Этьен"), Евгений Чернов ("Тосно"), Кристиан Нобоа ("Рубин") и Олег Шатов ("Краснодар").

Помимо ушедших в аренды Дмитрия Полоза, Ибрагима Цаллагова ("Рубин"), Эмилиано Ригони ("Аталанта") и Ивана Новосельцева ("Анжи"), клуб расстался с Артуром Юсуповым ("Ростов") и Доменико Кришито ("Дженоа").
Теги: Зенит Семак
Сегодня, 08:03
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№2 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 08:33) #
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online
Болеет за:
«Крылья Сов»
На 10 лет вперед накупили
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№1 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 08:26) #
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online

Состав по меркам лиги очень даже серьезный. Сейчас еще после травм народ подтянется. Если Богданович сможет с ним что-то показать - значит будут и покупки в будущем.
Хотя из этого состава человек 5 на выход нужно.
В любом случае, успеха и удачи.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
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