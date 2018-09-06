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Артем Дзюба: не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык

Нападающий сборной России Артем Дзюба ответил на вопросы игроков женской футбольной сборной.

– Артем, мы все знаем, что у тебя острое чувство юмора. Сколько раз ты получал за это в нос?

– Ни разу не получал, хотя нос у меня и кривой. Это два раза было в игре: один раз головой, второй раз локтем. Не нашелся еще тот смельчак, который мог бы меня наказать за острый язык. Поэтому спешу вас разочаровать, дорогие мои, что такого у меня еще ни разу не было.

Не знаю, почему. Стечение обстоятельств. Во-первых, всегда могу ответить за свои слова, во-вторых, мне кажется, никогда не переходил грани. Хорошее чувство юмора и уметь посмеяться над самим собой – это искусство. Самоирония – крутая вещь. Человек любого размера также может надо мной пошутить, и я никого не трону. Хорошая шутка – это круто. Меня невозможно как-то покарать за мои слова, без шансов», – сказал Дзюба.
Теги: Дзюба Зенит
Сегодня, 01:04
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(3)
№2 Написал: Александр Иванов Санкт-Петербург (Сегодня, 02:03) #
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Болеет за:
«Зенит»
Ну, смелости тут точно не надо - дылда без боевой подготовки - лёгкая мишень для большинства спортсменов иного профиля, просто таковых возле него нет ввиду разных увлечений.
Да и не шутит он как-то так, чтобы ему в нос давать.
Регистрация: 8.11.2015 [жалоба]
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 01:23) #
  • -1
  •  (3)

Найдется тот, вернее тота. Сам приведешь (привел) это хрупкое создание, способное дать в глаз)))
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
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