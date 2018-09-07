Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим

Семь лет назад не стало ребят из ярославского «Локомотива».

Помним и любим... pic.twitter.com/ww50T0FHeV — ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 7, 2018

7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива"."Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим", - говорится в Твиттере московского футбольного "Локомотива".