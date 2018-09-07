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Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим

7 сентября 2011 года после взлета из аэропорта "Туношна" потерпел крушение Як-42Д. На борту находился основной состав "Локомотива".

"Семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим", - говорится в Твиттере московского футбольного "Локомотива".

Теги: Локомотив
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