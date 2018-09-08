Игорь Чугайнов: Глушаков заслуживает попадания в сборную

Экс-защитник "Локомотива" и сборной России Игорь Чугайнов поделился мнением об отсутствии в составе национальной команды полузащитников Дениса Глушаков, Антона и Алексея Миранчуков."Миранчуки в "Локомотиве" пока не блещут. Если прибавят, Черчесов, конечно, про них вспомнит.А вот Глушаков, на мой взгляд, место в сборной заслужил. Играет за "Спартак" неплохо, команда наверху. Но здесь все зависит от главного тренера", – сказал Чугайнов.