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Юрий Газинский: надеюсь, что выхожу на новый уровень

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свою успешную игру в последних матчах.

"Надеюсь, что мои три голевые передачи в трех последних матчах (с "Локомотивом" (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1)) говорят о том, что я выхожу на новый уровень.

Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в российскую премьер-лигу", - сказал Газинский.

ФК "Краснодар"
Теги: Газинский Краснодар Сборная России
Сегодня, 10:42
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