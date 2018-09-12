Юрий Газинский: надеюсь, что выхожу на новый уровень

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе прокомментировал свою успешную игру в последних матчах."Надеюсь, что мои три голевые передачи в трех последних матчах (с "Локомотивом" (1:0), Турцией (2:1) и Чехией (5:1)) говорят о том, что я выхожу на новый уровень.Думаю, что та работа, которую мы выполняем, и к которой стремимся, дает свои плоды. Что касается моих игровых кондиций, то я получил эмоциональный всплеск на чемпионате мира. Когда турнир закончился, было время отдохнуть, восстановиться и вступить с новыми силами в российскую премьер-лигу", - сказал Газинский.